La Pro League et Stats Perform élargissent leur partenariat

BRUXELLES et LONDRES et CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--La Pro League belge annonce aujourd’hui qu’elle a choisi Stats Perform, le leader Sports Tech en technologie des données et lA, comme partenaire officiel de données.

Dans le cadre d’un contrat pluriannuel, la Pro League a prolongé sa relation avec Stats Perform. Stats Perform va continuer à collecter et gérer exclusivement les données Opta de Stats Perform pour tous les matchs belges de la Jupiler Pro League et de la Pro League 1B. Grâce à une collaboration unique entre Stats Perform, la Pro League et Eleven Sports, le nouveau détenteur des droits des compétitions de la Pro League, la portée de la coopération a été considérablement élargie, au profit des clubs, des supporters et des parties prenantes associées. L’accord élargi repose sur trois piliers fondamentaux : la performance, la diffusion et les communications.

Pour soutenir tous les clubs de la Pro League, le segment performance de l’accord entre Stats Perform et la Pro League a été élargi. Stats Perform sera le fournisseur officiel des données de suivi et de performance, de la Pro League. En tant que nouvelle fonctionnalité de l’accord, la ligue et ses clubs reçoivent des données de suivi des joueurs, en direct, via la SportVU de Stats Perform, et les informations de surveillance des athlètes. Cela permet aux entraîneurs et à leur personnel d’inclure des données en temps réel dans leur prise de décision pendant le match.

Le segment diffusion et communications, de l’accord renforce l’engagement de la Pro League à garantir que la couverture des compétitions bénéficie des données en direct, les plus palpitantes et de la meilleure qualité qui soit, pour rendre avec passion la vie de cette ligue extraordinaire, en créant des expériences uniques qui informent et responsabilisent le public à travers les canaux de diffusion traditionnels, les médias numériques et les réseaux sociaux.

En février, la Pro League a signé, avec Eleven Sports, un contrat de 5 ans couvrant les droits nationaux et internationaux de la Jupiler Pro League et de la Pro League 1B, de manière à regrouper tous les matches sur un seul réseau. Les données de Stats Perform seront exploitées par le diffuseur pour stimuler la créativité, offrir aux téléspectateurs des éclairages plus approfondis sur les phases des rencontres, et pour raconter des anecdotes inédites et passionnantes, aux supporters souhaitant mieux comprendre le jeu, grâce à des cartes thermiques, par exemple.

De plus, les solutions innovantes de Stats Perform alimenteront en données les plateformes de communication de la Pro League et des clubs, notamment le nouveau site Web de la Pro League et les dernières applications du club. Cela garantira une cohérence au niveau national et mondial, entre ce que les supporters voient à la télévision et découvrent en ligne ou numériquement.

Leander Monbaliu, directeur commercial de la Pro League belge, a déclaré : « Nous sommes très heureux du renouvellement de notre partenariat avec Stats Perform. Notre ligue vise à être l’une des plus innovantes d’Europe. L’accord avec Stats Perform sera un moteur clé pour y parvenir dans le cadre de notre projet Pro League Forward récemment lancé. Non seulement nous aiderons nos clubs à collecter les meilleures données de performance et disposer des meilleurs outils de communication, mais l’accord permettra également à notre partenaire de diffusion, Eleven Sports, et à nous-mêmes, de développer des solutions innovantes basées sur les données de Stats Perform, ce qui rapprochera les fans du football. »

Le directeur des droits, chez Stats Perform, Alex Rice, a ajouté pour sa part : « Tirant parti de ses données Opta, Stats Perform se réjouit de poursuivre sa relation et son partenariat avec la Pro league belge. Nous savons qu’il est vraiment important pour la ligue et Eleven Sports d’offrir à leur public la meilleure expérience possible, ce qui signifie garantir à leurs supporters passionnés que les données diffusées lors des compétitions proviennent de la meilleure source possible, qu’il s’agisse de leurs propres plateformes ou des diffuseurs officiels. Notre accord nous permettra de tirer parti des services de données leaders du marché, avec les meilleures solutions de leur catégorie, pour répondre aux besoins de la Pro League et de tous les marchés verticaux. »

Et Guillaume Collard, directeur général chez Eleven Sports Belgium, de préciser : « Nous avons établi une coopération unique avec la Pro League, qui est très axée sur l’innovation et l’offre des toutes dernières technologies à nos supporters. La coopération avec STATS Perform en est un excellent exemple : nos émissions sont enrichies de données passionnantes et les clubs bénéficient de la technologie de performance la plus avancée du marché. Un véritable accord gagnant-gagnant. »

À propos de la Pro League

La Pro League est chargée de l’organisation du football professionnel belge. Elle le fait en organisant des championnats, soit en compétition, soit en coupe. Elle regroupe également des clubs de football professionnel, qui sont représentés dans les organes de gestion de l’association sans but lucratif, et de la Pro League nv. La Pro League travaille indépendamment de ces clubs, mais elle est à leur service.

Au niveau national, la Pro League travaille en étroite collaboration avec le KBVB, tandis qu’au niveau régional, elle coordonne régulièrement les deux ailes du football amateur : Voetbal Vlaanderen et l’ACFF. La Pro League est consciente de son rôle social, qu’elle traduit par une politique Football & Communauté à travers laquelle elle souhaite avoir un impact social et sociétal.

La Pro League s’efforce d’être une organisation dont les piliers sont l’expérience du football, le professionnalisme, l’innovation et la croissance. Chaque initiative de la Pro League a pour but de renforcer les clubs en particulier et le football en général. Notre ambition est un football professionnel belge toujours plus fort, et plus proche des supporters.

À propos de Pro League Forward

Pro League Forward est la plateforme Pro League qui combine toutes les initiatives et tous les partenariats axés sur l’innovation.

L’innovation est un principe directeur de la politique de la Pro League depuis plusieurs années. Dans la ligne de sa mission principale, la Pro League est l’une des rares ligues à se concentrer fortement sur une coordination centrale et la distribution des outils les plus innovants du marché.

Avec le lancement de Pro League Forward, la Pro League souhaite intensifier sa focalisation sur l’innovation en développant une plateforme qui met ces nouveaux développements au service de tous les clubs de la Pro League, à travers le partage des connaissances et l’échange d’informations.

La Pro League renforce ainsi son ambition d’être l’une des ligues les plus innovantes d’Europe.

À propos de Stats Perform

Stats Perform est le leader du marché en SportsTech, fournissant les données sportives les plus fiables et les avancées les plus récentes dans l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique, afin de proposer de meilleures prédictions pour les équipes, les parieurs et une expérience plus engageante pour les diffuseurs, les médias et les supporters.​ La société collecte les données sportives les plus détaillées pour créer de nouvelles expériences dans tous les sports. En exploitant la base de données sportive la plus riche, Stats Perform améliore la compétition et le divertissement sportifs à travers l’apprentissage automatique et la vision par ordinateur, pour créer des prédictions et des analyses poussées (que ce soit pour les médias numériques et de diffusion avec des narrations différentiées, pour les sociétés technologiques avec des données fiables et rapides afin d’alimenter leurs innovations, pour les parieurs avec des services de paris et d’intégrité pendant le jeu, ou pour les équipes avec un logiciel d’analyse d’IA unique en son genre). Pour en savoir plus, veuillez consulter StatsPerform.com

À propos d’Eleven Sports

ELEVEN SPORTS offre une action sportive de premier ordre. Eleven diffuse les meilleures ligues footballistiques, du basket-ball, du football américain et des arts martiaux. Les supporters de football apprécient le jeu des ligues nationales comme la Pro League, la Laliga, la Serie A, la Bundesliga, la FA Cup, la League Cup et la MLS, tandis que les fans de hockey peuvent suivre la Ligue de hockey Esuro. Vous pouvez également regarder évoluer les meilleures équipes nationales de la Ligue des Nations de l’UEFA, les éliminatoires de l’EURO 2021 et de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Les amateurs de sports américains peuvent profiter des rencontres de la NBA et de la NFL, ainsi que de l’UFC.

Eleven Sports est le seul diffuseur sportif en Belgique et au Luxembourg, disponible dans tous les foyers.

En Belgique et au Luxembourg, les abonnés peuvent regarder les trois chaînes Eleven Sports en ligne, en néerlandais et en français, sur www.elevensports.be et www.elevensports.lu.

Téléchargez l’application via Google Play dans l’App Store.

Suivez les dernières nouvelles sportives sur nos canaux de médias sociaux :

Aimez notre page Facebook : Aimez notre page Eleven Sports sur Instagram : elevensportsbe

Suivez-nous sur Twitter : @ElevenSportsBE

Suivez-nous sur Linkedln : Eleven Sports Belgium

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.