Pro League en Stats Perform breiden samenwerkingsverband uit

BRUSSEL EN LONDEN EN CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--De Belgische Pro League heeft vandaag bekendgemaakt dat het Stats Perform, de SportsTech marktleider in data- en Al-technologie heeft gekozen als haar officiële datapartner.

In een meerjarige overeenkomst heeft de Pro League haar relatie met Stats Perform verlengd. Stats Perform zal doorgaan met het exclusief verzamelen en beheren van Stats Perform's Opta-data van alle Belgische wedstrijden van Jupiler Pro League en de 1B Pro League. Dankzij een unieke samenwerking tussen Stats Perform, Pro League en Eleven Sports, de nieuwe houder van de rechten van de Pro League-competities, is het bereik van de samenwerking aanzienlijk uitgebreid, ten voordele van clubs, fans en verdere belanghebbenden. De verlengde overeenkomst is gebaseerd op drie essentiële steunpilaren: prestaties, radio-/televisieuitzendingen en communicatie.

Ter ondersteuning van alle Pro League-clubs is het prestatiedeel van de overeenkomst tussen Stats Perform en de Pro League uitgebreid. Stats Perform zal de officiële traceer- en prestatiedataleverancier van de Pro League zijn. Als nieuw kenmerk van de overeenkomst worden de league en de clubs die erin spelen voorzien van live spelertraceerdata door Stats Perform's SportVU en van atleetmonitoringinzichten. Dit maakt het voor de coaches en hun staf mogelijk om tijdens het spel realtime data in hun besluitvorming mee te nemen.

Het uitzend- en communicatie-onderdeel van de overeenkomst versterkt het commitment van de Pro League om te verzekeren dat degenen die verslag uitbrengen van de competitie worden voorzien van de kwalitatief beste, meest betrokken live data om de opwindende league tot leven te brengen, door unieke ervaringen te creëren om hun luisteraars en kijkers te informeren en de mogelijkheden te bieden van traditionele uitzendkanalen, digitale en sociale media.

In februari tekende de Pro League een 5-jaarcontract met Eleven Sports, dat de nationale en internationale rechten regelt voor de Jupiler Pro League en de 1B Pro League, waardoor alle wedstrijden op één netwerk worden gebracht. Data van Stats Perform zullen door de omroep worden gebruikt om creativiteit te sturen, te zorgen voor een diepgaander kijkerinzicht in aan- en van-de-bal-actie en nieuwe en spannende verhalen te vertellen aan fans die graag meer spelinzicht willen, bijvoorbeeld via heatmaps.

Bovendien zullen de innovatieve oplossingen van Stats Perform de communicatieplatforms van Pro League en de clubs met hun data voeden, bijvoorbeeld de nieuwe website van Pro League en de nieuwste apps van de club. Dit zorgt voor consistentie thuis en internationaal tussen wat fans op de tv zien en online/digitaal.

Leander Monbaliu, Chief Business Officer van de Belgische Pro League, merkte op: “We zijn buitengewoon enthousiast over de hernieuwing van onze samenwerking met Stats Perform. Onze league beoogt één van de meest innovatieve leagues in Europa te zijn. De overeenkomst met Stats Perform zal een belangrijke stimulans zijn om dit te bereiken, als onderdeel van ons recent geïntroduceerd Pro League Forward-project. We zullen niet alleen onze clubs ondersteunen bij het verzamelen van de beste prestatiedata-inzichten en communicatietools, de deal maakt het onze omroeppartner Eleven Sports en onszelf ook mogelijk om innovatieve oplossingen te ontwikkelen gebaseerd op de data van Stats Perform, om fans dichter bij voetbal te brengen.”

Alex Rice, chief rights officer van Stats Perform, voegde hieraan toe: “Stats Perform is via zijn Opta-data, enthousiast om de relatie en het samenwerkingsverband met het Belgische Pro league op een hoger plan te brengen. We weten dat het voor de league en Eleven Sports erg belangrijk is om voor hun kijkers de best mogelijke belevenis te realiseren, wat betekent hun gepassioneerde fans verzekeren dat de data van hun competities van de best mogelijke bron komt, of deze nu op hun eigen platform wordt bekeken of op officiële zenders. Onze overeenkomst zal ons in staat stellen onze marktleidende datadiensten met de allerbeste oplossingen op een hoger plan te brengen, om aan de behoeften van de Pro League en alle verticalen in de markt tegemoet te komen.”

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België, zei: “We hebben een unieke samenwerking met de Pro League tot stand gebracht, die heel erg op innovatie is gefocust en op het leveren van de nieuwste technologieën aan onze fans. De samenwerking met STATS Perform is een geweldig voorbeeld: onze uitzendingen worden verrijkt met boeiende data en clubs genieten van de geavanceerste prestatietechnologie op de markt. Een echte win-win.”

Over Pro League

De Pro League is verantwoordelijk voor de organisatie van het Belgische professionele voetbal. Daartoe organiseert zij kampioenschappen in competitie- of bekerverband. De Pro League classificeert ook de professionele voetbalclubs, die worden vertegenwoordigd in de bestuursorganen van de non-profitbond en nv Pro League. De Pro League werkt onafhankelijk van deze clubs, maar staat hen ten dienste.

Op nationaal niveau werkt de Pro League nauw samen met de KBVB, en op regionaal niveau coördineert zij regelmatig beide vleugels van het amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is zich bewust van haar sociale rol en vertaalt dit naar een Voetbal- en Gemeenschapsbeleid waarmee zij sociale en maatschappelijke impact wil bewerkstelligen.

De Pro League streeft ernaar een organisatie te zijn waarin voetbalervaring, professionaliteit, innovatie en groei centraal staan. Het doel van elk Pro League-initiatief is het versterken van de clubs in het bijzonder en voetbal in het algemeen. Onze ambitie is steeds sterker Belgisch beroepsvoetbal, dichter bij de fans.

Over Pro League Forward

Pro League Forward is het Pro League-platform dat alle initiatieven en samenwerkingsverbanden die zich richten op innovatie combineert.

Innovatie is nu gedurende enkele jaren een leidend principe in het beleid van de Pro League. Gebaseerd op hun centrale missie behoort de Pro League tot de weinige leagues met een sterke focus op centrale coördinatie en verdeling van de meest innovatieve tools op de markt.

Met de introductie van Pro League Forward wil de Pro League haar focus op innovatie intensiveren en een platform ontwikkelen dat deze nieuwe ontwikkelingen in dienst stelt van alle Pro Leagueclubs, door het delen van kennis en het uitwisselen van informatie.

De Pro League versterkt zo haar ambitie om één van de meest innovatieve leagues in Europa te zijn.

Over Stats Perform

Stats Perform is marktleider op het gebied van SportsTech en levert de meest betrouwbare sportdata en de laatste ontwikkelingen in de toepassing van AI en machineleren om teams, sportsbooks en een aantrekkelijkere omroep-, media- en fanervaring te bieden. Het bedrijf verzamelt de meest gedetailleerde sportdata om nieuwe ervaringen te creëren voor uiteenlopende sporten. Met behulp van een superieure sportdatabase verbetert Stats Perform sportcompetitie en -entertainment door machineleren en computervisie om geavanceerde voorspellingen en analyses te creëren - of het nu gaat om gedifferentieerde storytelling voor digitale en omroepmedia, betrouwbare en snelle data waarmee technologiebedrijven hun innovaties kunnen aansturen, 'in-play'-weddenschappen en integriteitsdiensten voor sportsbooks, of unieke AI-analysesoftware voor teams. Bezoek voor meer informatie StatsPerform.com

Over Eleven Sports

ELEVEN SPORTS levert sportactie van topklasse. Eleven zorgt voor het uitzenden van de absolute top leagues in het voetbal, basketbal, American football en vechtsporten. Voetbalfans genieten van nationale leagues als Pro League, Laliga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, League Cup en MLS, terwijl hockeyfans de Esuro Hockey League kunnen volgen. U kunt ook de beste nationale voetbalteams volgen in de UEFA Nations League, de EURO 2021 kwalificaties en de 2022 FIFA World Cup Qualifiers. Fans van Amerikaanse sporten kunnen gebruikmaken van de NBA en de NFL, alsmede de UFC.

Eleven Sports is de enige sportaanbieder in België en Luxemburg die beschikbaar is voor alle huishoudingen.

Abonnees kunnen de drie Eleven Sports-kanalen in België en Luxemburg online bekijken in het Nederlands en het Frans www.elevensports.be en www.elevensports.lu.

Download de app via Google Play in de App Store.

