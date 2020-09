MIAMI--(BUSINESS WIRE)--I Squared Capital heeft een strategisch partnerschap getekend met een groep institutionele investeerders om tot $ 800 miljoen aan kredietinvesteringen in meerdere sectoren en regio’s in te zetten. De strategie zal gericht zijn op een mix van investeringen in senior, mezzanine en unitranche-schuld aan gevestigde bedrijfssponsors en middenmarkt ontwikkelaars in de sectoren energie, nutsvoorzieningen, transport, telecom en sociale infrastructuur. Het mandaat zal het risicospectrum omvatten, van investmentrang tot hoge opbrengst, waarbij de nadruk ligt op sterke neerwaartse bescherming in OESO-landen, voornamelijk in de VS en Europa.

