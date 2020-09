FCT annonce le déploiement d’efforts dans plusieurs villes pour aider les jeunes sans-abri et à risque

OAKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--FCT, chef de file national de l’assurance titres et des technologies de l’immobilier, a annoncé aujourd’hui le déploiement d’efforts dans plusieurs villes pour aider les jeunes Canadiens en situation d’itinérance. Dans le cadre de partenariats avec neuf organismes communautaires partout au pays, FCT a fait un don de 30 000 $ pour soutenir les programmes de repas destinés aux jeunes sans-abri et à risque.

Les dons de FCT aideront à sensibiliser les gens et à soutenir les jeunes touchés par la COVID-19 dans les communautés où FCT exerce ses activités, y compris 360kids (région du Grand Toronto), Covenant House (Vancouver), Good Shepherd Centres (Hamilton), Laing House (Dartmouth), Le Bon Dieu dans la rue (Montréal), West End 24 Hour Safe Space (Winnipeg), Wood’s Homes (Calgary), Youth Impact Jeunesse Inc. (Moncton) et Youth Opportunities Unlimited (London).

« Chez FCT, nous nous impliquons envers nos communautés et nous sommes déterminés à faire progresser les choses en utilisant tous les moyens à notre disposition, a déclaré Michael LeBlanc, chef de la direction, FCT. Nous reconnaissons que chaque geste compte et, dans le contexte de la COVID-19, nous nous concentrons sur une cause qui est importante pour notre société et nos employés partout au pays. Nous tenions à soutenir l’excellent travail de nos partenaires communautaires pour fournir des ressources essentielles aux jeunes sans-abri et à risque en cette période difficile. »

Témoignages de partenaires communautaires de FCT :

360kids

« Nous croyons que chaque jeune personne est digne d’un endroit sûr où elle peut vivre. Bien que nous ayons connu notre lot de difficultés au cours de nos 30 années d’existence, bien peu ont été de l’ampleur de la COVID-19, a déclaré Daniel Zaroski, associé principal, Développement, Sociétés et fondations. Chaque jour, de 30 à 50 jeunes se rendent à notre carrefour de Richmond Hill pour profiter de nos programmes de repas, et notre besoin le plus criant depuis le début de la pandémie a été d’approvisionner notre banque alimentaire. Le soutien de FCT pendant cette période a été essentiel pour aider les jeunes de la région du Grand Toronto à surmonter cette crise et à passer à un état de sécurité et de stabilité. »

Covenant House Vancouver

« Nous existons pour offrir de l’amour, de l’espoir et des occasions aux jeunes de Vancouver qui sont sans abri et aux prises avec l’instabilité du logement. Les partenariats avec des entreprises comme FCT nous apportent une aide clé pour donner accès aux jeunes avec qui nous travaillons à une alimentation nutritive adéquate, a affirmé Alison Brodie, responsable du développement, Don des entreprises et des fondations. Ce partenariat permettra aux jeunes de mener une vie saine, satisfaisante et productive, souvent pour la toute première fois. »

Good Shepherd Centres

« La détermination de FCT à créer des possibilités pour apporter un changement positif s’aligne sur notre mission et nos valeurs fondamentales, a déclaré Norma Joaquim, directrice, Services aux jeunes. Notre principal objectif est de raviver l’espoir grâce à un soutien qui aidera les jeunes parents à briser le cycle de la pauvreté pour plusieurs générations. Nous sommes ravis d’avoir FCT à nos côtés et de travailler ensemble à bâtir des communautés saines et résilientes pour les jeunes mères et leurs enfants à Hamilton. »

Laing House

« À Laing House, nous offrons des programmes novateurs de mobilisation des jeunes et de soutien par les pairs pour aider les jeunes atteints d’une maladie mentale à se prendre en main, a déclaré Kyle Kelly, chef d’équipe du programme. En même temps que nous nous attaquons aux défis posés par la pandémie, nous nous efforçons de lutter contre l’insécurité alimentaire en encourageant les jeunes à accéder à notre communauté en ligne et à nos programmes orientés vers un mode de vie sain. Le soutien de FCT est essentiel pour élargir notre portée et aider de nombreux jeunes de la Nouvelle-Écosse à combler un manque. »

Dans la rue

« Grâce au soutien de partenaires comme FCT, nous outillons les jeunes sans-abri de Montréal avec les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome, a déclaré Cécile Arbaud, directrice générale. Cela comprend l’hébergement d’urgence, des services aux familles, des programmes pédagogiques et des repas – tous des mécanismes d’aide qui n’existeraient pas sans leur appui. »

West End 24 Hour Safe Space (WE24)

« FCT procure au moins deux repas par jour à de jeunes sans-abri de Winnipeg. C’est donc dire que l’entreprise joue un rôle déterminant dans notre programme alimentaire, a indiqué David F. Cole, directeur des opérations. Ce partenariat nous a aidés à fournir des ressources indispensables à ceux qui en ont le plus besoin et à épauler nos communautés dans le cadre de l’une des périodes les plus éprouvantes que nous ayons connues. »

Wood’s Homes

« Nous nous efforçons d’offrir des services qui favorisent et rétablissent le bien-être des enfants et des familles, et un élément important de ces efforts sont les programmes alimentaires, a déclaré Ave Maria Beltran, coordonnatrice, Engagement communautaire. Il serait impossible d’investir dans la santé mentale et physique des Calgariens dans le besoin sans des partenaires comme FCT. Leur financement nous aide à accroître notre soutien pour assurer la sécurité alimentaire et à améliorer nos programmes en offrant aux gens une plus grande indépendance en ce qui concerne la planification des repas. Nous leur sommes très reconnaissants de leur soutien. »

Youth Impact Jeunesse Inc.

« Le Nouveau-Brunswick compte des centaines de jeunes à risque et sans-abri, laissés-pour-compte et privés des services qui leur sont offerts pour devenir des adultes en santé et prospères. Ce généreux don de FCT aide à combler les lacunes dans la vie des jeunes en répondant à leurs besoins de base et en leur ouvrant la voie à l’éducation, à l’emploi et à un avenir sain, a déclaré Mel Kennah, directeur général.

Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires communautaires comme FCT, qui nous aident à améliorer la vie des jeunes à risque de Moncton par l’intermédiaire du Centre de jeunes QUEST », a déclaré Tracy Cormier, directrice adjointe.

Youth Opportunities Unlimited (YOU)

« Depuis près de 40 ans, YOU aide les jeunes sans-abri et à risque de London à acquérir les compétences, la confiance et l’indépendance nécessaires pour réaliser leur plein potentiel et mener une vie positive, a déclaré Jamie Lee Arseneau, coordonnatrice, Engagement communautaire. Grâce à des partenaires communautaires comme FCT, nous sommes en mesure d’entreprendre de toutes nouvelles initiatives, comme servir des repas aux jeunes qui ont recours aux services d’hébergement d’urgence dans notre localité. Nous sommes comblés de recevoir ce soutien et de franchir une étape de plus dans la réalisation de notre mission, qui est d’aider les jeunes à réussir. »

À propos de FCT

Fondé en 1991, le groupe de sociétés FCT est établi à Oakville, en Ontario, et compte plus de 800 employés partout au pays. Le groupe offre des produits d’assurance titres à l’avant-garde de l’industrie, des solutions de recouvrement et d’autres produits et services liés à l’immobilier à près de 450 prêteurs, 43 000 professionnels du droit et 5 000 professionnels du recouvrement, ainsi qu’à des agents immobiliers, à des courtiers hypothécaires et à des entrepreneurs de partout au Canada.

Le Great Place to Work® Institute a nommé FCT l’un des 50 meilleurs endroits où travailler au Canada pendant six années consécutives (de 2015 à 2020) et lui a remis la certification Great Place to Work. En 2020, la société a également figuré dans les listes suivantes : Meilleurs lieux de travail™ pour l’inclusion, Meilleurs lieux de travail™ pour les femmes, Meilleurs lieux de travail™ pour le bien-être mental et Meilleurs lieux de travail™ en Ontario. La société mère de FCT, la First American Financial Corporation, a été nommée en 2020, par le magazine Fortune, l’une des 100 meilleures entreprises où travailler pour la cinquième année consécutive.

Pour en savoir plus sur FCT, visitez le site de l’entreprise à l’adresse www.fct.ca.