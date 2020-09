I Squared Capital annuncia una partnership strategica del valore di 800 milioni di dollari per sostenere le sue attività di credito per infrastrutture

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--I Squared Capital ha siglato un accordo con un gruppo di investitori istituzionali finalizzato all’utilizzo di fino a 800 milioni di dollari in investimenti creditizi in vari settori e regioni geografiche. La strategia sarà mirata a un mix di investimenti per finanziamenti senior, mezzanine e unitranche a favore di sponsor aziendali e società immobiliari operanti sul mercato intermedio in molteplici settori di infrastrutture – energia, trasporti, telecomunicazioni e sociali. Gli investimenti copriranno l’intera gamma di rischi, da quelli investment grade a quelli ad alto rendimento, con un focus su una forte protezione contro il rischio di perdita nei paesi OECD, principalmente negli Stati Uniti e in Europa.

“Il credito per infrastrutture è un’estensione naturale della nostra strategia per l’utilizzo di capitali in tutto il mondo e contiamo di mettere a frutto la nostra rete settoriale e globale per effettuare investimenti in questo segmento”, spiega Sadek Wahba, Presidente del consiglio di amministrazione e Socio dirigente di I Squared Capital.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.