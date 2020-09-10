I Squared Capital宣佈為其基礎設施信貸策略簽署8億美元策略性合作協定

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- I Squared Capital已與多個機構投資者簽署策略性合作協定，將在多個領域和地區配置高達8億美元資金的信貸投資。該策略將為投資於能源、公用事業、運輸、電信和社會基礎設施領域的知名企業贊助商和中間市場開發商提供優先順位債務、夾層債務和統包債務等不同債務投資。該託管協定將主要用於經濟合作組織國家（主要是在美國和歐洲）， 涵蓋從投資級到高收益的風險範圍，注重強有力的下檔保護。

I Squared Capital董事長兼執行合夥人Sadek Wahba 說：「基礎設施信貸是我們全球股權策略的自然延伸，我們很高興能夠利用我們的全球和局部網路來投資基礎設施信貸。發展基礎設施比以往更加重要，在包括再生能源、電信和運輸物流在內的關鍵領域，我們看到了對資金的強勁需求。」 這些投資將有助於為必要的基本服務提供資金，以使他們從新冠疫情中恢復，減輕氣候變遷所帶來的影響，並支撐未來的經濟成長。

I Squared Capital今年啟動了擁有25名專業人員的信貸投資平臺。該團隊將受益於I Squared Capital全球基礎設施平臺的經驗和專業知識。其六個全球辦事處和超過145名的專業人員管理超過140億美元的股本資產。

關於I Squared Capital ：I Squared Capital是一家獨立的全球基礎設施投資管理公司，專注於美洲、歐洲和亞洲的能源、公用事業、電信、運輸和社會基礎設施。公司在香港、倫敦、邁阿密、新德里、紐約和新加坡均設有辦事處。

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