I Squared Capital annonce un partenariat stratégique à hauteur de 800 millions de dollars relatif à sa stratégie de crédit pour les infrastructures

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--I Squared Capital a conclu un partenariat stratégique avec un groupe d'investisseurs institutionnels et dégage 800 millions de dollars d'investissements en crédits dans plusieurs secteurs et régions. La stratégie s'orientera vers un mix d'investissements en dettes seniors, mezzanines et unitranches pour des entreprises sponsors bien établies et des développeurs du marché intermédiaire dans les secteurs de l'énergie, des services publics, des transports, des télécommunications et des infrastructures sociales. Le mandat s'étendra à l'ensemble du spectre des risques, de « investment grade » à « high field », et mettra l'accent sur une forte protection à la baisse dans les pays de l'OCDE, essentiellement aux États-Unis et en Europe.

« Le crédit d'infrastructure est un prolongement naturel de notre stratégie internationale en matière d'actions et nous sommes très heureux de nous appuyer sur notre réseau mondial et sectoriel pour investir dans le crédit d'infrastructure », a déclaré Sadek Wahba, président et associé directeur général de I Squared Capital. « Le développement des infrastructures est plus important que jamais et nous constatons une forte demande de capitaux dans nos secteurs clés, notamment pour les énergies renouvelables, les télécommunications et les logistiques de transport ». Ces investissements permettront de financer les services essentiels nécessaires pour nous remettre de la pandémie de la Covid, atténuer les effets du changement climatique et soutenir la croissance économique future.

La plateforme de crédit I Squared Capital a été lancée cette année avec une équipe de 25 professionnels et bénéficiera de l'expérience et des compétences de la plateforme d'infrastructure mondiale avec plus de 145 professionnels présents dans ses six bureaux du monde entier et plus de 14 milliards de dollars d'actifs en actions sous gestion.

À propos de I Squared Capital : I Squared Capital est une société de gestion d'investissements indépendante dans les infrastructures internationales centrées sur l'énergie, les services publics, les télécommunications, les transports et les infrastructures sociales en Amérique, en Europe et en Asie. La société possède des bureaux à Hong Kong, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

