I Squared Capital Anuncia Parceria Estratégica de US$ 800 Milhões para sua Estratégia de Crédito de Infraestrutura

A I Squared Capital assinou uma parceria estratégica com um grupo de investidores institucionais para implantar até US$ 800 milhões em investimentos de crédito em vários setores e regiões. A estratégia terá como alvo uma combinação de investimentos em dívidas sênior, mezanino e unitranche para patrocinadores corporativos estabelecidos e desenvolvedores de mercado médio nos setores de energia, serviços públicos, transporte, telecomunicações e infraestrutura social. O mandato abrangerá o espectro de risco, desde grau de investimento até alto rendimento, com foco em forte proteção contra baixas nos países da OCDE, principalmente nos EUA e na Europa.

"O crédito de infraestrutura é uma extensão natural de nossa estratégia de capital global e estamos entusiasmados em alavancar nossa rede global e setorial para investir em crédito de infraestrutura", disse Sadek Wahba, Presidente e Sócio-Gerente da I Squared Capital. "O desenvolvimento da infraestrutura é mais importante do que nunca e vemos uma forte demanda por capital em nossos setores chave, incluindo energias renováveis, telecomunicações e logística de transporte." Estes investimentos ajudarão a financiar serviços essenciais necessários para se recuperar da pandemia de Covid, mitigar os efeitos da mudança climática e apoiar o crescimento econômico futuro.

A plataforma de crédito da I Squared Capital foi lançada este ano com uma equipe de 25 profissionais e se beneficiará da experiência e expertise da plataforma de infraestrutura global com mais de 145 profissionais em seus seis escritórios no mundo e mais de US$ 14 bilhões em ativos de capital sob gestão.

Sobre a I Squared Capital: A I Squared Capital é uma gestora independente de investimentos em infraestrutura global com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Londres, Miami, Nova Deli, Nova York e Singapura.

