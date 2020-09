Schlumberger, IBM e Red Hat anunciam grande colaboração em nuvem híbrida para o setor de energia

LONDRES, ARMONK, N.Y., E RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger, IBM e Red Hat anunciaram hoje uma grande colaboração para acelerar a transformação digital no setor de petróleo e gás. A iniciativa conjunta proporcionará acesso global ao inovador ambiente de exploração e produção, baseado na nuvem, e às aplicações cognitivas da Schlumberger ao aproveitar a tecnologia de nuvem híbrida da IBM, construída na plataforma de contêiner Red Hat OpenShift.

O desenvolvimento da colaboração se concentrará em duas áreas iniciais:

Instalação em nuvem privada, híbrida ou múltiplas nuvens do ambiente de E&P cognitivo DELFI*, habilitado pelo Red Hat OpenShift, para expandir significativamente o acesso aos clientes.

Entrega da primeira implementação em nuvem híbrida da plataforma de dados OSDU™ (a plataforma de dados abertos para o setor).

Por meio do acordo com a IBM e a Red Hat, aSchlumberger se comprometeu com o uso exclusivo do Red Hat OpenShift. Usar a plataforma contêiner permitirá a instalação de aplicativos no ambiente DELFI em qualquer infraestrutura, desde tradicionais centros de dados até múltiplas nuvens, incluindo privada e pública. Esta nova maneira de hospedar oferecerá a possibilidade de usar diversos provedores de nuvem e abordará problemas críticos para clientes, facilitando instalações no país, em conformidade com regulações locais e exigências para residência de dados.

O ambiente DELFI incorpora análise moderna de dados e inteligência artificial, beneficiando-se de diversas fontes de dados, fluxos de trabalho de automatização e facilitando a colaboração integrada para equipes de domínio. Muitas operadoras, fornecedoras e parceiras de petróleo e gás, de todas as regiões do mundo, poderão trabalhar no principal ambiente digital do setor, construído em uma plataforma padrão e aberta, onde poderão “programar uma vez e executar de qualquer lugar” ao criar novos aplicativos.

“Ao expandir o acesso do mercado ao ambiente DELFI, damos um grande passo adiante na jornada para estabelecer o ambiente digital aberto e flexível que nosso setor precisa”, comenta Olivier Le Peuch, diretor executivo da Schlumberger. “Nossa colaboração com a IBM e a Red Hat complementa nossas parcerias digitais estabelecidas e produz uma solução inédita no setor para vencer os desafios de nossos clientes. Juntos, estamos habilitando o acesso integrado a uma plataforma em nuvem híbrida, em todos os países, para instalação em qualquer bacia, por qualquer operadora”.

“A lógica, o propósito e a diferenciação de todas as empresas agora podem ser traduzidos em código, que é o motivo pelo qual a inovação digital se tornou o modo mais poderoso para impulsionar a transformação, e a nuvem híbrida é a alavanca que libera esta transformação”, disse Arvind Krishna, diretor executivo da IBM. “Juntamente com a Schlumberger, estamos dando poder a um grupo muito mais amplo de participantes para que se juntem a esta transformação e ajudem o setor de energia a resolver alguns dos mais difíceis desafios do mundo e emergir mais forte”.

“O setor de energia está em transformação, pois as organizações buscam por meios novos e eficientes para fortalecer suas operações, adotar tecnologias digitais para criar vantagem competitiva, e inovar e integrar fluxos de trabalho para tomar decisões melhores e mais rápidas”, disse Paul Cormier, presidente e diretor executivo da Red Hat. “Uma fundação de nuvem híbrida construída em código aberto oferece a flexibilidade, aceleração e a inovação que esta transformação digital requer. A Schlumberger é líder no setor há muito tempo e tem a visão ousada para a transformação digital no setor de energia. Estamos ansiosos para trabalhar junto com a Schlumberger para disponibilizar o ambiente DELFI em todos os lugares, com Red Hat OpenShift”.

A Schlumberger apoia muitas das operações mais vitais de petróleo e gás no mundo e está na vanguarda da digitalização no setor de energia. A empresa estabeleceu o ambiente DELFI como o ambiente E&P cognitivo líder no setor, onde atualmente os profissionais de energia acessam APIs abertos para trabalhar juntos, independentemente do cargo, fluxo de trabalho ou localização física, e criar soluções que melhoram significativamente as operações do negócio.

As organizações planejam reforçar a colaboração, com a criação de uma solução diferenciada para gestão de dados e operações para a plataforma de dados OSDU™, habilitando operadoras de petróleo e gás a construir, instalar e fazer a transição de soluções digitais com infraestrutura de dados em nuvem híbrida. Isso incentivará a colaboração mais ampla e aumentará a eficiência dos muitos profissionais na cadeia de valor de E&P.

Antes deste anúncio, a Schlumberger, a IBM e a Red Hat tiveram sucesso com o piloto de uma nova instalação em nuvem híbrida do ambiente DELFI em Red Hat OpenShift, a principal plataforma Kubernetes, trabalhando com a Red Hat e a IBM Services, a maior equipe do mundo de consultores certificados pela Red Hat. As duas organizações se concentraram em demonstrar a flexibilidade e a portabilidade para computar, armazenar e aplicativos de desenvolvimento de campo e exploração de uso intensivo de dados.

A colaboração da IBM com a Schlumberger é parte do novo compromisso da empresa de investir na aceleração da adoção da nuvem híbrida e de arquiteturas abertas. A IBM está abordando setores essenciais, como energia, executando os processos cruciais do mundo. Estes esforços ficam mais importantes à medida que as organizações navegam pelo impacto da pandemia e da crise econômica, que criam uma necessidade aguda de chegar mais rápido ao mercado, de flexibilidade e de agilidade para incentivar a inovação.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 85 mil pessoas de mais de 170 nacionalidades, segundo dados relativos ao final do primeiro trimestre de 2020, a Schlumberger oferece a variedade mais ampla de produtos e serviços do setor, que incluem desde a exploração até a produção, além de soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho sustentável de reservatórios.

A Schlumberger Limited possui escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e relatou receita de US$ 32,92 bilhões em 2019. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

Sobre a Red Hat

A Red Hat é o principal provedor mundial em soluções corporativas de software de código aberto, usando uma abordagem de atuação comunitária para entregar tecnologias confiáveis e de alto desempenho em Linux, nuvem híbrida, contêiner e Kubernetes. A Red Hat ajuda seus clientes a integrar aplicativos novos e atuais de TI, desenvolver aplicativos nativos na nuvem, padronizar nosso sistema operacional líder no setor e automatizar, proteger e gerenciar ambientes complexos. Os premiados suporte, treinamento e serviços de consultoria fazem da Red Hat uma parceira de confiança das empresas listadas na Fortune 500. Como parceira estratégica a prestadores de serviços de nuvem, integradores de sistema, fornecedores de aplicativos, clientes e comunidades de código aberto, a Red Hat pode ajudar as organizações a se preparar para o futuro digital.

Sobre a IBM

A IBM combina tecnologia com experiência no setor para ajudar os clientes em Petróleo e Gás a reinventar digitalmente seus negócios, aumentando a resiliência e sustentabilidade. Avanços pioneiros na ciência de materiais, pela IBM Research, aceleram a transição energética. A ciência de dados e IA removem a incerteza da exploração. A gestão preditiva de ativos eleva o rendimento da produção. Insights sobre a cadeia de suprimentos e blockchain aumentam a confiança e a transparência pelo ecossistema downstream. Especialistas em experiência do cliente reformulam as conexões dos consumidores, na bomba de combustível ou na estação de carregamento elétrica. Por meio destas soluções, a IBM ajuda os clientes em Petróleo e Gás a emergir mais inteligentes. Para mais informações, acesse: https://www.ibm.com/industries/oil-gas

*Marca da Schlumberger.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.