Digital Currency Group acquiert Luno, plateforme leader du Bitcoin et des actifs numériques

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Digital Currency Group (DCG), une société internationale qui construit, achète et investit dans des sociétés de la blockchain, annonce ce jour l'acquisition de Luno, un chef de file des plateformes de cryptodevises. Basé à Londres et disposant de centres régionaux à Singapour et au Cap, Luno a connu un croissance soutenue ces dernières années, et compte aujourd'hui près de 400 employés et plus de cinq millions de clients répartis dans plus de 40 pays. Basé à New York, DCG apportera un important engagement financier pour accompagner Luno dans son expansion mondiale, aussi bien pour renforcer sa présence actuelle que pour pénétrer de nouveaux marchés. Les clauses financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Sous la direction de son cofondateur et PDG Marcus Swanepoel, Luno est devenu un acteur incontournable des actifs numériques dans de nombreux marchés émergents et frontières, en fournissant des outils pédagogiques, informatifs et d'investissement en actifs numériques destinés aux particuliers en Afrique, en Asie et en Europe. Luno a contribué à agrandir la communauté mondiale des investissements crypto et la société a connu une croissance record de sa clientèle en 2020. Luno est une plateforme leader dans plusieurs pays ayant les pourcentages les plus élevés de détention de devises crypto, dont l'Afrique du Sud (troisième place en termes de pourcentage de citoyens possédant des devises numériques), le Nigeria (cinquième), l'Indonésie (sixième) et la Malaisie (dixième).1

DCG est une société d'investissement qui a soutenu plus de 160 sociétés blockchain aux quatre coins du globe. En plus de son portefeuille spéculatif, DCG est la société mère de plusieurs filiales détenues en exclusivité, notamment Grayscale Investments (plus grand gestionnaire au monde d'actifs de devises numériques), Genesis (un leader du courtage de premier ordre en actifs numériques), CoinDesk (principale société spécialisée dans la communication médiatique et les événements liés au secteur), et Foundry, récemment créé, qui fournit une expertise institutionnelle, du capital, et une veille des marchés aux mineurs et aux fabricants de Bitcoin.

DCG a investi pour la première fois dans Luno durant sa ronde de financement d'amorçage en 2014.

"Nous sommes fiers d'avoir soutenu Luno en tant qu'investisseur de la première heure, et partageons la même volonté de créer des sociétés animées d'une mission et capables de contribuer à la transformation des services financiers traditionnels et d'améliorer la liberté économique de chacun à l'échelle mondiale", déclare Barry Silbert, fondateur et PDG de DCG. "Luno est une société internationale à forte croissance, et qui présente des opportunités considérables d'expansion organique et via des acquisitions."

DCG permet à ses filiales de fonctionner en tant que sociétés indépendantes, en leur fournissant du leadership, des partenariats et du capital d'investissement pour les aider à mettre leurs activités à échelle. L'équipe de direction de Luno restera inchangée et M. Swanepoel dirigera les opérations d'acquisition en sa fonction de PDG.

"Ces sept dernières années ont été incroyablement prometteuses pour Luno – qui a aidé des millions de nos clients à accéder aux cryptos pour la première fois", déclare M. Swanepoel. "DCG a fait partie intégrante de l'histoire de Luno durant toute cette période, et notre vision et notre culture sont parfaitement alignées depuis le premier jour. En bénéficiant du soutien total de DCG à l'heure précise où nous nous trouvons à un tournant de croissance de l'industrie est non seulement un atout précieux pour Luno, mais cela nous permettra avant tout d'accélérer significativement notre capacité à atteindre notre objectif d'aider un milliard de personnes à évoluer au sein d'un meilleur système financier à l'horizon 2030."

"Nous sommes extrêmement impressionnés par Marcus et l'équipe de Luno depuis notre investissement initial", ajoute M. Silbert. "Marcus comprend notre culture et sait à quel point Luno s'intègre avec aisance au sein de la famille DCG. Il est un dirigeant très intègre, avec un objectif clair et la personnalité idéale pour diriger une de nos sociétés à ce moment crucial pour l'industrie crypto, qui se trouve à un point d'inflexion."

Créé en 2013, Luno a notamment reçu le soutien du géant mondial de la tech, Naspers Group, et de Balderton Capital. Durant ces sept années, Luno a tenu son engagement en faveur d'un meilleur système financier pour le monde entier. Selon la société, le système actuel a été construit pour un âge non numérique, ignorant les besoins des personnes d'aujourd'hui et ajoutant des inefficiences et des contrôles inutiles. Le monde moderne a accès à de nouvelles technologies, comme le Bitcoin et l'Ethereum, qui changeront en profondeur notre façon d'appréhender et d'utiliser l'argent. Tout comme la communication, qui est passé des téléphones fixes aux smartphones, l'argent rattrape enfin les autres révolutions de l'information.

Luno conserve ses bureaux régionaux à Kuala Lumpur, Lagos, Jakarta et Johannesburg, et continuera de se concentrer sur les géographies où il évolue déjà en Europe, en Afrique et en Asie. L'équipe de Luno a également élaboré une feuille de route agressive en vue d'une croissance future et s'apprête à concurrencer les cabinets internationaux de services financiers. Luno est en phase active de recrutement dans le monde entier.

À propos de Digital Currency Group

DCG est une société internationale qui construit, achète et investit dans des sociétés blockchain du monde entier. Créée en 2015 par Barry Silbert (PDG), DCG est l'investisseur le plus actif du secteur de la blockchain, avec pour mission d'accélérer le développement d'un meilleur système financier via la prolifération des actifs numériques et de la technologie blockchain.

Aujourd'hui, DCG se situe à l'épicentre de l'industrie et soutient plus de 160 entreprises dans 35 pays. En outre, DCG investit directement dans les devises numériques et d'autres actifs digitaux.

En plus de son portefeuille d'investissement, DCG est la société mère de Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk, et Foundry.

À propos de Luno

Luno est le chef de file mondial des cryptomonnaies, avec pour ambition de mettre en place un meilleur système financier à l'échelle planétaire.

Cofondé par Marcus Swanepoel (PDG) et Timothy Stranex (responsable de la technologie), Luno a été créé en 2013 et a mis sur pied une équipe de près de 400 collaborateurs. Basée à Londres, la société dispose de centres régionaux à Singapour et au Cap. Avec plus de 5 millions de clients répartis dans plus de 40 pays, les produits et services de Luno sécurisent et simplifient l'achat, la vente, le stockage et la compréhension des cryptodevises, comme le Bitcoin et l'Ethereum.

1 Source: Digital 2020: Global Digital Overview

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.