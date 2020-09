Omnitracs erweitert sein Plattformangebot durch Übernahme von SmartDrive

DALLAS und SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Omnitracs, LLC, ein führendes Unternehmen im Bereich SaaS-basierter Flottenmanagement- und Datenanalytiklösungen und Pionier bei Transporttechnologien, und SmartDrive, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet videobasierter Sicherheit und Transportüberwachung, haben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme von SmartDrive durch Omnitracs bekannt gegeben. Durch die Akquisition werden zwei führende Unternehmen des Transporttechnologiesektors vereint, um eine branchenweit einzigartige, konvergente und umfassende Plattform bereitzustellen, die Sicherheit, Fahrerproduktivität und Arbeitsabläufe sowie Routing, Versand und Compliance optimiert.

Allgegenwärtige Konnektivität, moderne Hardware und die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) sind nur einige der wegweisenden Technologien, die die Wertschöpfung und Effizienz in allen Bereichen der 60 Milliarden US-Dollar schweren Transporttechnologiebranche steigern werden. Die Erschließung dieser Potenziale in dem stark fragmentierten Flottengeschäft erfordert jedoch ein solides Fundament an Daten und Korrelationen. Das fusionierte Unternehmen wird erstmals Daten zu Fahrsituationen mit betrieblichen Erkenntnissen durch Hunderte von Milliarden von Datenpunkten verknüpfen, um die Erfahrung für den Fahrer, das Backoffice und den Kundendienst gleichermaßen zu transformieren.

„Durch die Integration der beispiellosen Transport-Intelligence-Plattform von SmartDrive sowie der Videosicherheitshardware und der Risikoanalytik von SmartDrive in die Plattform Omnitracs One können wir eine konvergente Lösung auf der Grundlage von AI und ML liefern, die die Zukunft des Transportgewerbes neu definiert. Echtzeit-Risikominderung, rationalisierte Datenflüsse von der Kabine und den Fahrzeugsensoren zu Dispatcher und Backoffice, sowie ein überragendes Fahrerlebnis werden zusammengeführt, um die Sicherheit, Effizienz und operative Exzellenz zu verbessern“, so Ray Greer, CEO bei Omnitracs. „Wir bewundern seit langem den kundenorientierten Ansatz von SmartDrive für technologische Innovationen und den erstklassigen Support und Service. Wir freuen uns, das talentierte SmartDrive-Team in der Omnitracs-Familie willkommen zu heißen.“

Für moderne Flotten existieren keine Universallösungen: Die Bedürfnisse von Öl- und Gasunternehmen unterscheiden sich grundlegend von denen des allgemeinen Güterverkehrs – und beide unterscheiden sich wiederum von denen regionaler Lieferfirmen oder sonstiger Transportbetriebe. Sowohl Omnitracs als auch SmartDrive haben ihr Geschäft darauf ausgerichtet, flexible und anpassungsfähige Lösungen der Enterprise-Klasse bereitzustellen, die die unterschiedlichen Betriebsanforderungen jeder Flotte antizipieren und erfüllen können. Dank ihrer umfassenden Erfahrung aus jahrzehntelangen Partnerschaften wird das neu geschaffene Unternehmen in der Lage sein, Komplexität in großem Maßstab auf einzigartige Weise zu unterstützen.

„Wir sind hoch erfreut, unsere Kräfte mit Omnitracs zu vereinen und das Versprechen der Konvergenz zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden umzusetzen und voranzutreiben“, kommentiert Steve Mitgang, CEO, SmartDrive. „Omnitracs ist ein gleichgesinntes Unternehmen, das wie wir ein Bewusstsein für das Potenzial von Daten für technologische Innovation und Lösungen der Herausforderungen in den Bereichen Fuhrparkverwaltung und Gütertransport besitzt.“

Die COVID-19-Pandemie hat die bedeutende Rolle der Berufskraftfahrer unterstrichen, da die Transportbranche entscheidend dazu beigetragen hat, die Verfügbarkeit von wichtigen medizinischen Hilfsgütern und Ausrüstungen sowie von wichtigen Konsumgütern sicherzustellen. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Mangels an qualifizierten Fahrern und der hohen Fluktuationsraten ist die Schaffung und Aufrechterhaltung eines positiven Fahrerlebnisses (DX) für den Erfolg von Fuhrparks unverzichtbar. Die jüngsten Fortschritte in der Transporttechnologie haben jedoch zu einer Zunahme von Geräten und Sensoren, mehrfachen Mobilfunkanbindungen, isolierten Datenströmen, die Redundanzen schaffen, sowie anderen Ineffizienzen geführt, die sich aus den unterschiedlichen Bord- und Backoffice-Systemen ergeben und das DX beeinträchtigen.

Das bewährte videobasierte Sicherheitsprogramm von SmartDrive, das in den branchenführenden Fahrer-Workflow von Omnitracs integriert ist und von der seit langer Zeit unübertroffenen Transport-Intelligence-Kompetenz beider Unternehmen ergänzt wird, ermöglicht die Rationalisierung und Optimierung des DX. Das fusionierte Unternehmen wird das umfassendste und effizienteste DX für eine optimale Entscheidungsfindung in der Fahrerkabine und im Back-Office, sinnvolle Warnmeldungen und wirksames Fahrer-Coaching liefern – ein virtueller Co-Pilot, der erhebliche Verbesserungen bei Sicherheit und Treibstoffeffizienz ermöglichen sowie betriebliche und finanzielle Vorteilen für Fuhrpark schaffen wird.

„Im Laufe der Jahre haben wir hervorragende Partnerschaften sowohl mit Omnitracs als auch mit SmartDrive geschlossen und begrüßen die Fusion dieser beiden Unternehmen“, so Chad England, CEO, C.R. England, Inc. „Wir sind zuversichtlich, dass die Integration der Angebote Effizienzgewinne für C.R. England schaffen wird. Wir gratulieren Omnitracs und SmartDrive zu ihrer neuen Beziehung und sehen ihrer gemeinsamen Zukunft erwartungsvoll entgegen.“

Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung, wird der Abschluss der Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt im dritten oder vierten Quartal 2020 erwartet. Kirkland & Ellis LLP hat Omnitracs bei der Übernahme beraten. PJT Partners fungiert als exklusiver Finanzberater, und Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP fungiert als Rechtsberater von SmartDrive.

Über SmartDrive

SmartDrive Systems bietet Flotten und Fahrern umfassende Einblicke und Analysen der Fahrleistung und hilft so bei der Senkung von Kraftstoffverbrauch und Kosten und der Vermeidung von Unfällen. Sein Programm für Videosicherheit, vorausschauende Analyse, Telematik, Compliance und personalisierte Performance unterstützt Fuhrparks bei der Optimierung von ihre Fahrerfähigkeiten, Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung der Investitionsrentabilität. Mithilfe einer benutzerfreundlichen Managed-Service-Plattform können Fuhrparks und Fahrer jederzeit und überall auf die Fahrleistung zugreifen und diese selbst verwalten. Das Unternehmen, das bei Deloitte‘s Technology Fast 500™ in sechs aufeinanderfolgenden Jahren als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen rangiert, hat rund 40 Milliarden Fahrkilometer aufgezeichnet und mit mehr als 300 Millionen Datensätzen zu risikoreichem Fahrverhalten die weltweit größte Datenbank dieser Art angelegt. SmartDrive Systems hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien, und beschäftigt weltweit über 725 Mitarbeiter.

Über Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC ist der weltweite Pionier bei Lösungen für das gesamte Spektrum an Transport und Logistikunternehmen. Die mehr als 1.100 Mitarbeiter von Omnitracs stellen SaaS-Lösungen bereit, die über 14.000 Kunden bei der Verwaltung von fast 1.100.000 Ressourcen in mehr als 70 Ländern unterstützen. Vor 35 Jahren war das Unternehmen Wegbereiter der Nutzfahrzeug-Telematik und ist heute ein Vorreiter beim Einsatz innovativen, intuitiven Technologien. Omnitracs transformiert die Transportbranche durch Technologie und Einblicke und bietet erstklassige Lösungen für Compliance, Sicherheit, Produktivität, Telematik und Verfolgung, Transportmanagement (TMS), Planung und Lieferung, Daten und Analysen sowie professionelle Dienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.