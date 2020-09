Omnitracs étend son offre de plateformes avec l'acquisition de SmartDrive

DALLAS & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Omnitracs, LLC, un leader dans les solutions SaaS de gestion de flotte et d'analyse de données et un pionnier dans la technologie des transports, et SmartDrive, un leader dans la sécurité vidéo et l'intelligence des transports, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de SmartDrive par Omnitracs. L'entreprise combinée réunira deux leaders de la technologie des transports afin d'offrir une plateforme convergente de bout en bout, première du secteur, qui optimise la sécurité, la productivité des conducteurs et le flux de travail, ainsi que les itinéraires, le dispatching et la conformité.

La connectivité omniprésente, le matériel de pointe et la puissance de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage machine (AM) ne sont que quelques-unes des avancées technologiques qui promettent de générer de la valeur et d'améliorer l'efficacité dans tous les aspects de l'industrie des technologies de transport, qui pèse près de 60 milliards de dollars. Toutefois, pour libérer cette valeur dans le secteur très fragmenté des gestionnaires de flottes, il faut disposer de données et de corrélations suffisantes. Pour la première fois, la nouvelle société unifiée associera le contexte de conduite à une vision opérationnelle sur des centaines de milliards de points de données afin de transformer l'expérience du conducteur, du back-office et du service client.

"En intégrant la plateforme Omnitracs One à la plateforme inégalée d'intelligence des transports, au matériel de sécurité vidéo et à l'offre de services d'analyse des risques de SmartDrive, nous pouvons proposer une solution convergente basée sur l'IA et l'AM qui redéfinit aujourd'hui l'avenir du transport commercial. L'atténuation des risques en temps réel, la rationalisation des flux de données de la cabine et des capteurs du véhicule vers le dispatching et le back office, ainsi qu'une expérience supérieure du conducteur seront réunis pour améliorer la sécurité, l'efficacité et l'excellence opérationnelle", a déclaré Ray Greer, directeur général d'Omnitracs. "Nous admirons depuis longtemps l'approche de SmartDrive axée sur le client en matière d'innovation technologique, d'assistance et de service de classe mondiale. Nous sommes impatients d'accueillir la talentueuse équipe SmartDrive au sein de la famille Omnitracs".

Il n'existe pas de solution unique pour les flottes actuelles : les besoins des opérations pétrolières et gazières sont très différents de ceux du fret général - et tous deux diffèrent de la livraison locale et de dizaines d'autres opérations de transport. Omnitracs et SmartDrive ont tous deux développé leurs activités en fournissant des solutions d'entreprise, flexibles et adaptables, qui peuvent anticiper et répondre aux besoins opérationnels distincts de chaque flotte desservie. Ensemble, leur expérience approfondie acquise au fil de décennies de partenariat permettra à la société fusionnée de soutenir de manière unique la complexité à l'échelle.

"Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces avec Omnitracs et nous sommes impatients de réaliser et de faire progresser la promesse de convergence au profit de nos clients communs", a déclaré Steve Mitgang, directeur général de SmartDrive. "Avec Omnitracs, nous avons une entreprise qui partage les mêmes idées, qui voit le pouvoir des données pour l'innovation et qui résout les problèmes des flottes de matériel et de l'industrie du transport".

La pandémie COVID-19 a mis en évidence le rôle important des chauffeurs commerciaux, le secteur du transport routier ayant joué un rôle essentiel pour garantir la disponibilité de fournitures et d'équipements médicaux essentiels, ainsi que de biens de consommation de première nécessité. Compte tenu de la pénurie de longue date de chauffeurs qualifiés et des taux de rotation élevés, il est impératif de créer et de maintenir une expérience de conduite favorable (Driver experience - DX) pour assurer le succès des gestionnaires de flottes. Cependant, les récents progrès technologiques dans le domaine des transports ont entraîné une prolifération de dispositifs et de capteurs, la nécessité de connexions cellulaires multiples, des flux de données en silo qui créent des redondances et d'autres inefficacités découlant de la disparité des systèmes embarqués et de back-office, autant de facteurs qui ont compliqué la DX.

Le programme de sécurité vidéo éprouvé SmartDrive, intégré au flux de travail des conducteurs d'Omnitracs, le meilleur de sa catégorie et complété par les années inégalées d'intelligence des transports collectifs de la société, sont l'occasion de rationaliser et d'améliorer la DX. L'entreprise combinée fournira la solution DX la plus complète et la plus intelligente, avec un système adéquat de prise de décision, d'alerte et d'accompagnement des conducteurs dans la cabine et dans les bureaux - un copilote virtuel qui permettra aux gestionnaires de réaliser des gains importants en matière de sécurité, de consommation de carburant, d'exploitation et sur le plan financier.

"Nous avons eu d'excellents partenariats avec Omnitracs et SmartDrive au fil des ans. Nous sommes ravis de voir ces deux sociétés se rapprocher", a déclaré Chad England, directeur général de C.R. England, Inc. "Nous sommes convaincus que l'intégration des offres permettra à C.R. England de réaliser des gains d'efficacité. Nous félicitons à la fois Omnitracs et SmartDrive pour leur nouvelle relation et nous nous réjouissons de l'avenir".

Sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire requise, la transaction devrait être conclue plus tard au cours du troisième ou du quatrième trimestre. Kirkland & Ellis LLP a conseillé Omnitracs pour l'acquisition. PJT Partners est le conseiller financier exclusif et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP est le conseiller juridique de SmartDrive.

À propos de SmartDrive

Les systèmes SmartDrive permettent aux gestionnaires de flottes et aux conducteurs d'avoir une vision et une analyse sans précédent des performances de conduite, ce qui contribue à économiser du carburant, des dépenses et des vies. Son programme de sécurité vidéo, d'analyse prédictive, de télématique, de conformité et de performances personnalisées aide les gestionnaires de flottes à améliorer les compétences de conduite, à réduire les coûts d'exploitation et à obtenir un retour sur investissement significatif. Grâce à un service géré facile à utiliser, les flottes et les conducteurs peuvent accéder à leurs performances de conduite et les gérer eux-mêmes, à tout moment et en tout lieu. La société, qui est classée comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide par le Technology Fast de Deloitte 500™ pendant six années consécutives, a enregistré près de 25 milliards de miles et a constitué le plus grand stock au monde de plus de 300 millions d'événements de conduite à risque analysés. SmartDrive Systems est basée à San Diego, en Californie, et emploie plus de 725 personnes dans le monde entier.

À propos d'Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC est le pionnier mondial des solutions de camionnage pour tous les modèles d'entreprise. Les plus de 1 100 employés d'Omnitracs fournissent des solutions basées sur le logiciel-service pour aider plus de 14 000 clients à gérer près de 1 100 000 actifs dans plus de 70 pays. L'entreprise a été la première à utiliser la télématique pour les véhicules commerciaux il y a 35 ans et est aujourd'hui une centrale de technologies innovantes et intuitives. Omnitracs transforme le secteur des transports grâce à sa technologie et à sa perspicacité, en proposant les meilleures solutions de leur catégorie pour la conformité, la sûreté et la sécurité, la productivité, la télématique et le suivi, la gestion des transports (TMS), la planification et la livraison, les données et l'analyse, et les services professionnels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.