Omnitracs expande sua oferta de plataforma com a aquisição do SmartDrive

DALLAS E SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--A Omnitracs, LLC, líder em gerenciamento de frota baseado em SaaS e soluções de análise de dados e pioneira em tecnologia de transporte, e o SmartDrive, líder em segurança baseada em vídeo e inteligência de transporte, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo para a Omnitracs adquirir o SmartDrive. A empresa combinada reunirá dois líderes em tecnologia de transporte para oferecer uma plataforma convergente ponta a ponta, pioneira no setor, que otimiza a segurança, a produtividade do motorista e o fluxo de trabalho, bem como o roteamento, o despacho e a conformidade.

A conectividade generalizada, o hardware avançado e o poder da inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) são apenas alguns dos avanços tecnológicos que prometem desbloquear valor e melhorar a eficiência em todos os aspectos do setor de tecnologia de transporte de US$ 60 bilhões. Entretanto, desbloquear esse valor no negócio de frota altamente fragmentado requer dados e correlação suficientes. A nova empresa combinada irá, pela primeira vez, unir contexto de direção com visão operacional em centenas de bilhões de pontos de dados para transformar a experiência do motorista, do back office e do serviço ao cliente.

"Ao integrar a plataforma de inteligência de transporte incomparável do SmartDrive, hardware de segurança de vídeo e oferta de serviço de análise de risco com a plataforma Omnitracs One, podemos oferecer uma solução convergente construída em IA e ML que redefine o futuro do transporte comercial hoje. Mitigação de risco em tempo real, fluxos de dados simplificados da cabine e sensores do veículo para despacho e back office, e uma experiência de motorista superior serão reunidas para melhorar a segurança, eficiência e excelência operacional", afirmou Ray Greer, CEO da Omnitracs. "Há muito tempo que admiramos a abordagem centrada no cliente do SmartDrive para inovação de tecnologia e suporte e serviço de classe mundial. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à talentosa equipe SmartDrive da família Omnitracs".

Não há uma solução única para todas as frotas de hoje: as necessidades das operações de petróleo e gás são muito diferentes das de frete geral - e ambas diferem da entrega local e dezenas de outras operações de transporte. A Omnitracs e o SmartDrive construíram seus negócios em torno do fornecimento de soluções de nível empresarial, flexíveis e adaptáveis que podem antecipar e atender aos requisitos operacionais distintos de cada frota que atendem. Juntos, sua profunda experiência em décadas de parcerias permitirá que a empresa combinada ofereça suporte exclusivo à complexidade em escala.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados com a união de forças com a Omnitracs e estamos ansiosos para realizar e fazer avançar a promessa de convergência para o benefício de nossos clientes compartilhados", afirmou Steve Mitgang, CEO do SmartDrive. "Na Omnitracs, temos uma empresa com a mesma mentalidade, vendo o poder dos dados para inovação e resolvendo os desafios da frota de materiais e da indústria de transporte".

A pandemia COVID-19 destacou o papel significativo dos motoristas comerciais, uma vez que o setor de transporte rodoviário tem sido fundamental para garantir a disponibilidade de suprimentos e equipamentos médicos essenciais, bem como bens de consumo essenciais. Dada a longa escassez de motoristas qualificados e as altas taxas de rotatividade, criar e manter uma experiência de motorista favorável (DX) é fundamental para o sucesso das frotas. Entretanto, os avanços recentes da tecnologia de transporte resultaram em uma proliferação de dispositivos e sensores, a necessidade de várias conexões celulares, fluxos de dados em silos que criam redundâncias e outras ineficiências que resultam de sistemas internos e administrativos díspares, todos complicando o DX.

O comprovado programa de segurança baseado em vídeo do SmartDrive integrado com o melhor fluxo de trabalho do motorista da Omnitracs e complementado pelos anos inigualáveis de inteligência de transporte coletivo das empresas apresentam uma oportunidade para agilizar e aprimorar DX. A empresa combinada entregará o DX mais completo e inteligente com a tomada de decisão certa na cabine e back-office, alerta e orientação do motorista - um co-piloto virtual que levará a segurança significativa, eficiência de combustível, ganhos operacionais e financeiros para frotas.

"Tivemos excelentes parcerias com a Omnitracs e o SmartDrive ao longo dos anos. Estamos entusiasmados em ver essas duas empresas se unirem", afirmou Chad England, CEO da C.R. England, Inc.. "Estamos confiantes de que a integração das ofertas criará eficiências para a C.R. England. Parabenizamos Omnitracs e SmartDrive por seu novo relacionamento e estamos ansiosos para o futuro".

Sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória habitual, o negócio deve ser fechado no final do terceiro ou quarto trimestre. Kirkland & Ellis LLP assessorou Omnitracs na aquisição. A PJT Partners está atuando como consultora financeira exclusiva e Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP está atuando como consultora jurídica do SmartDrive.

Sobre o SmartDrive

O SmartDrive Systems oferece às frotas e motoristas uma visão e análise de desempenho de direção sem precedentes, ajudando a economizar combustível, despesas e vidas. Sua segurança de vídeo, análise preditiva, telemática, conformidade e programa de desempenho personalizado ajudam as frotas a melhorar as habilidades de direção, reduzir os custos operacionais e entregar um ROI significativo. Com um serviço gerenciado fácil de usar, frotas e motoristas podem acessar e autogerenciar o desempenho de direção a qualquer hora, em qualquer lugar. A empresa, que é classificada como uma das empresas de crescimento mais rápido pela Deloitte’s Technology Fast 500™ por seis anos consecutivos, registrou quase 25 bilhões de milhas e compilou o maior depósito do mundo com mais de 300 milhões de eventos de direção arriscada analisados. O SmartDrive Systems está sediado em San Diego, Califórnia, e emprega mais de 725 pessoas em todo o mundo.

Sobre a Omnitracs, LLC

A Omnitracs, LLC é a pioneira global em soluções de transporte rodoviário para todos os modelos de negócios. Os mais de 1.100 funcionários da Omnitracs oferecem soluções baseadas em software como serviço para ajudar mais de 14.000 clientes a gerenciar cerca de 1.100.000 ativos em mais de 70 países. A empresa foi pioneira no uso da telemática para veículos comerciais há 35 anos e hoje atua como uma potência de tecnologias inovadoras e intuitivas. Omnitracs transforma a indústria de transporte por meio de tecnologia e percepção, apresentando as melhores soluções para conformidade, proteção e segurança, produtividade, telemática e rastreamento, gerenciamento de transporte (TMS), planejamento e entrega, dados e análises e serviços profissionais.

