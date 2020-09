Altium® incoraggia la nuova generazione di progettisti elettronici

Interactive curriculum breaks down the basics of printed circuit board (PCB) design. Curriculum certification is awarded at course completion. (Graphic: Altium LLC)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium LLC, azienda leader nella progettazione e realizzazione di software per circuiti stampati, crede che gli studenti debbano avere accesso a strumenti professionali, oggi, per prepararsi a carriere innovative, in futuro. A sostegno di questa iniziativa, Altium® ha sviluppato il programma di apprendimento a distanza Upverter Education basato su Upverter, uno strumento gratuito di facile apprendimento e utilizzo per la progettazione di circuiti stampati (PCB) basato sulla rete.

Le funzionalità di collaborazione ed apprendimento a distanza di Upverter si adattano perfettamente alle esigenze dei docenti STEM, per guidare gli studenti attraverso il processo di progettazione elettronica e le loro ricerche nel campo tecnologico e ingegneristico.

"Per noi è un piacere fornire i nostri strumenti in maniera gratuita agli studenti e aiutare i docenti a prepararsi per le sfide che dovranno affrontare durante questo anno con l'apprendimento a distanza", ha commentato il Dott. W. Gordon Kruberg, Head of Modular Hardware presso Altium®. "Non vediamo l'ora di verificare come Upverter potrà aumentare il livello di comprensione degli studenti a livello nazionale e all'estero. Stiamo partecipando a questa iniziativa perché crediamo che possa offrire grossi benefici per tutti i partecipanti."

Oltre a supportare docenti e studenti di tutto il mondo, Upverter sosterrà anche il concorso internazionale FIRST Robotics, che prenderà il via nel mese di novembre. Diversi gruppi di robotica delle scuole superiori stanno già usando Upverter.

"I nostri studenti sono molto entusiasti della robotica, ma sono dei novizi per quanto riguarda la progettazione di circuiti stampati e l'apprendimento dell'elettronica. Avere un accesso online allo strumento di progettazione Upverter, e alle risorse didattiche, incrementerà la nostra curva di apprendimento, sia durante le classi, che da remoto", dice Ryan Griggs, Lead Mentor, WAR Lords e WOW della Francis Parker School di San Diego, California.

Il programma educativo Upverter è una risorsa gratuita, che comprende:

Upverter, uno strumento web di facile utilizzo per la modifica di diagrammi schematici e layout PCB

Corsi di elettrotecnica per studenti di tutti i livelli, compresi quelli che non hanno mai avuto a che fare con la progettazione di circuiti stampati

Una libreria di progetti completi come fonte di ispirazione e insegnamento

Supporto efficiente da parte del Forum Upverter per domande tecniche

Un canale YouTube Upverter con video di navigazione dettagliati

Informazioni su Upverter

Upverter è un sistema EDA gratuito fornito in un browser di rete, che consente a studenti e docenti di progettare, condividere e revisionare schematici e circuiti stampati. Fornisce la possibilità di generare una distinta base, file Gerber e rendering in 3D. Upverter è un marchio Altium®. Per ulteriori informazioni su Upverter e Upverter Education, visita il sito https://upverter.com/

Informazioni su Altium

Altium LLC (ASX: ALU), una società di software a livello mondiale con sede a San Diego, California, sta aumentano il livello di innovazione attraverso l'elettronica. Dai singoli creatori alle società multinazionali, sempre più progettisti e ingegneri PCB scelgono il software Altium® per progettare e realizzare prodotti elettronici.

Da oltre 30 anni, Altium® fornisce un software che massimizza la produttività di progettisti e ingegneri PCB, dal concetto alla scheda finita e oltre. Gli utenti sono al centro delle attività commerciali e di ricerca e sviluppo di Altium®. Con il suo approccio esclusivo Business-to User, Altium® si concentra sullo sviluppo di software di facile utilizzo e implementazione, con soluzioni che permettono di innovare e fornire agli utenti un livello di produttività leader nel suo settore. I prodotti includono Altium Designer®, Altium Concord Pro®, Altium 365®, Altium NEXUS®, CircuitMaker®, CircuitStudio®, Octopart® e TASKING®. Per ulteriori informazioni su Altium®, visita il sito www.altium.com.

