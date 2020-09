NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Digital Currency Group (DCG), società globale che costruisce, acquista e investe in aziende blockchain, oggi ha annunciato l'acquisizione di Luno, un importante cambio di criptovalute. Con sede a Londra e sedi regionali a Singapore e Città del Capo, Luno ha assistito a una forte crescita negli ultimi anni, con quasi 400 dipendenti e più di cinque milioni di clienti globali in oltre 40 paesi. La newyorkese DCG si assumerà un notevole impegno economico per aiutare Luno ad espandersi a livello globale, nelle aree geografiche in cui Luno è già presente e oltre.

