I Squared Capital为宣布基础设施信贷策略8亿美元战略合作

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- I Squared Capital与多个机构投资者签署了一份战略合作协议，将在多个领域和地区配置高达8亿美元资金的信贷投资。该策略将向投资于能源、公用事业、运输、电信和社会基础设施领域的知名企业赞助商和中间市场开发商提供优先债务、夹层债务和单位债务等不同债务投资。该托管协议将主要用于经合组织国家（主要是在美国和欧洲）， 涵盖从投资级到高收益的风险范围，注重于强有力的下行风险保护。

I Squared Capital董事长兼执行合伙人Sadek Wahba 说：“基础设施信贷是我们全球股权战略的自然延伸，我们很高兴能够利用我们的全球和局部网络来投资基础设施信贷。发展基础设施比以往任何时候都重要，在包括可再生能源、电信和运输物流在内的关键领域，我们看到了对资本的强劲需求。” 这些投资将有助于为必要的基本服务提供资金以使他们从新冠疫情中恢复，减轻气候变化所带来的影响，并支持未来的经济增长。

I Squared Capital今年启动了拥有25名专业人员的信贷投资平台。该团队将受益于I Squared Capital全球基础设施平台的经验和专业知识。其六个全球办事处和超过145名的专业人员管理着140亿美元的股本资产。

关于I Squared Capital ：I Squared Capital是一家独立的全球基础设施投资管理公司，专注于美洲、欧洲和亚洲的能源、公用事业、电信、运输和社会基础设施。公司在香港、伦敦、迈阿密、新德里、纽约和新加坡均设有办事处。