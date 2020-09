DALLAS & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Omnitracs, LLC, een leider in SaaS-gebaseerde oplossingen voor wagenparkbeheer en data-analyse en een pionier in transporttechnologie, en SmartDrive, een leider in op video gebaseerde veiligheids- en transportinformatie, hebben vandaag aangekondigd dat zij hebben een definitieve overeenkomst gesloten voor Omnitracs om SmartDrive over te nemen. Het gecombineerde bedrijf zal twee leiders op het gebied van transporttechnologie samenbrengen om een eerste geconvergeerd end-to-end-platform te bieden dat de veiligheid, de productiviteit en de workflow van de chauffeur optimaliseert, evenals routing, verzending en compliance.

