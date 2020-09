Hyundai-Kia Motors poszerza zakres wsparcia oprogramowania Oracle Database Rimini Street, aby objąć nim wszystkie oddziały zagraniczne i podmioty stowarzyszone na świecie

Hyundai-Kia Motors Expands Use of Rimini Street Support for its Oracle Database Software To Include All Overseas Branches And Affiliates Worldwide (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Hyundai-Kia Motors poszerzył zakres swojej umowy wsparcia oprogramowania Oracle Database zawartej z Rimini Street, aby uwzględnić wszystkie podmioty stowarzyszone i oddziały zagraniczne. Hyundai-Kia Motors, czołowy globalny producent aut, przeszedł z Oracle na wsparcie Rimini Street w 2019 r. i poszerzył zakres umowy w wyniku zadowolenia z usług wsparcia Rimini Street i pozytywnego wpływu, jaki usługi Rimini Street mają na jej działalność. Dzięki zaoszczędzeniu na czasie, kosztach i zasobach w wyniku przejścia na wsparcie Rimini Street, Hyundai-Kia Motors miał możliwość reinwestycji znacznych oszczędności na wsparciu i utrzymaniu w finansowanie innowacyjnych projektów – w tym jazdy autonomicznej oraz łączności pojazdów z internetem i elektryfikacji pojazdów – aby dynamicznie napędzać wzrost na rynku motoryzacyjnym, na którym panuje zacięta konkurencja.

Spółka poszerza zakres usług wsparcia w skali globalnej, aby osiągać jak najwyższą wartość i zwrot z inwestycji

Hyundai-Kia Motors wybrał Rimini Street jako dostawcę wsparcia oprogramowania Oracle Database, ponieważ wydatki na utrzymanie i wsparcie pochłaniały znaczne środki z budżetu na IT. Spółka następnie poszerzyła wsparcie o usługi wykraczające poza oprogramowanie Oracle Database, ponieważ wysoka jakość usług wsparcia Rimini Street okazała się wysoce zadowalająca. Obecnie Hyundai-Kia Motors poszerza zakres korzystania ze wsparcia Rimini Street na skalę globalną, obejmując nim 20 spośród podmiotów stowarzyszonych i oddziałów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie i na Bliskim Wschodzie – aby dodatkowo ograniczyć koszty utrzymania i otrzymywać wyższej jakości wsparcie również w tych lokalizacjach.

„Zdecydowaliśmy się poszerzyć ultraresponsywne wsparcie Rimini Street na nasze podmioty stowarzyszone i oddziały na świecie, aby ograniczyć koszty i umożliwić personelowi IT w tych lokalizacjach skupienie się na bardziej strategicznych inicjatywach w ramach działalności” – powiedział Hee-gon Kim, dyrektor zespołu ds. technologii w chmurze Hyundai-Kia Motors. „Możemy wykorzystać zaoszczędzone zasoby na opracowanie zaawansowanych innowacji technicznych, takich jak jazda autonomiczna i opracowywanie pojazdów elektrycznych, które napędzają nasz rozwój na konkurencyjnym rynku produkcji aut”.

Długa historia udanego wsparcia baz danych oferowanego przez Rimini Street

Hyundai-Kia Motors może kontynuować korzystanie z kluczowego dla działalności spółki oprogramowania Oracle Database przez co najmniej 15 lat od czasu przejścia na wsparcie Rimini Street bez kosztownych i niepotrzebnych aktualizacji. Rimini Street świadczy wsparcie na rzecz klientów korzystających z Oracle Database na świecie, obejmujące wdrożenia o zakresie od pojedynczego serwera po duże, złożone środowiska z tysiącami globalnych instancji baz danych. Wszyscy klienci Rimini Street otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych, którzy dysponują średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie danego systemu oprogramowania firmowego klienta.

„Nasz zespół otrzymuje bardziej responsywne wsparcie od ekspertów ds. konkretnych wdrożeń Oracle Database. Jesteśmy zachwyceni jakością wsparcia technicznego, jakie otrzymujemy od naszego zespołu konsultantów technicznych w porównaniu do dostawcy oprogramowania” – dodał Kim.

„Cieszymy się z dalszego poszerzania naszej współpracy z Hyundai-Kia Motors, która obejmie wsparcie środowiska Oracle we wszystkich podmiotach stowarzyszonych i oddziałach zagranicznych. Dotychczas Rimini Street nawiązało współpracę z ponad 900 klientami korzystającymi z Oracle Database na świecie, zyskującymi znaczne oszczędności i czerpiącymi z bogatego doświadczenia firmy w zakresie wsparcia baz danych, dzięki którym Hyundai-Kia Motors zainteresował się usługami Rimini Street” – powiedział Hyung-wook “Kevin” Kim, regionalny dyrektor generalny Rimini Street w Korei. „Spółka Hyundai-Kia Motors reinwestuje oszczędności powstałe w wyniku przejścia na wsparcie zewnętrzne w innowacyjne technologie i projekty, które odróżniają ją od konkurencji i napędzają stały wzrost. Z entuzjazmem oczekuję dalszej współpracy z Hyundai-Kia Motors”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2100 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/ oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

