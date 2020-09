NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Digital Currency Group (DCG), een wereldwijde onderneming die bouwt, koopt en investeert in blockchain-bedrijven, heeft vandaag de overname aangekondigd van Luno, een toonaangevende cryptocurrency uitwisseling. Luno, gevestigd in Londen en met regionale hubs in Singapore en Kaapstad, is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, met bijna 400 medewerkers en meer dan vijf miljoen wereldwijde klanten in meer dan 40 landen. Het in New York gevestigde DCG zal een aanzienlijke financiële toezegging doen om Luno te helpen wereldwijd uit te breiden, zowel in de regio’s waar Luno momenteel actief is als daarbuiten. De financiële voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.

