現代起亞汽車擴展Rimini Street對其Oracle Database軟體的支援服務，以涵蓋其全球所有海外分公司和附屬公司

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，現代起亞汽車(Hyundai-Kia Motors) 就其Oracle Database軟體擴展與Rimini Street簽署的支援服務協議，以涵蓋其在海外的所有附屬公司和辦事處。全球領先的汽車製造商現代起亞汽車於2019年從Oracle改由Rimini Street提供支援服務，並根據該公司對Rimini Street支援服務的高滿意度及後者對其業務的積極影響，增加了該協議。透過改用Rimini Street提供的支援服務所節省的時間、成本和資源，現代起亞汽車已能夠將其大幅節省的支援和維護成本再投入到自動駕駛、車輛連接和電氣化等創新專案中，以在競爭激烈的汽車市場中推動成長。

該公司向全球擴展支援服務，以幫助將價值和投資報酬率最大化

現代起亞汽車最初選擇Rimini Street為其Oracle Database提供支援服務的原因在於，維護和支援支出占其整個IT營運預算的很大一部分。由於對Rimini Street一流的支援服務非常滿意，該公司隨後將支援服務範圍擴大到Oracle Database軟體之外。現在，現代起亞汽車將Rimini Street支援服務向全球擴展到其位於美國、南美、歐洲和中東的20個集團附屬公司和辦事處，以進一步降低維護成本，以及在這些地區獲得更優質的支援服務。

現代起亞汽車雲端技術團隊負責人Hee-gon Kim表示：「我們決定將Rimini Street回應超快的支援服務擴展到我們在全球的附屬公司和辦事處，以持續降低成本並釋放我們在該地區的IT人力資源，進而專注於企業內部更具策略意義的計畫。我們可以利用節省的資源來開發先進的技術創新，例如自動駕駛和電動汽車開發，這將推動我們在競爭激烈的汽車製造業市場中的成長。」

Rimini Street在成功的資料庫支援經驗方面擁有悠久的歷史

自改用Rimini Street支援服務之日起，現代起亞汽車可以繼續利用其任務關鍵型Oracle Database軟體至少15年，且無需進行成本高昂且不必要的升級。透過在單一伺服器到擁有數千個全球資料庫執行個體的大型複雜環境中部署，Rimini Street為全球Oracle Database客戶提供支援服務。Rimini Street的所有客戶都能分配到一名首席支援工程師(PSE)，由功能和技術專家團隊作為後盾，這些專家在客戶的特定企業軟體系統方面平均擁有15年的從業經驗。

Kim繼續道：「如今，我們的團隊在我們特定的Oracle Database部署過程中能夠得到專家更快的支援。與軟體供應商相比，我們的首席支援工程師團隊的技術支援品質更令我們感到滿意。」

Rimini Street韓國區域總經理Hyung-wook “Kevin” Kim表示：「我們很高興能繼續擴展與現代起亞汽車的合作關係，以將支援服務涵蓋其在海外的所有附屬公司和辦事處的Oracle環境。截至目前，Rimini Street已在全球簽約超過900多家Oracle Database客戶，這些客戶不僅能夠從中大幅節省資金，而且受惠於該公司也是最初吸引現代起亞汽車的廣泛資料庫支援經驗和專業知識。現代起亞汽車可以將採用協力廠商支援服務所節省的資金再投入到創新技術和專案中，以使他們從競爭對手中脫穎而出並推動持續成長。我對繼續與現代起亞汽車合作十分期待。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。來自各行各業的超過2,100家全球性組織、財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet 在Twitter上關注我們，並透過Facebook 和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。所有與Rimini Street對本新聞稿中所述產品的預計收益使用預期有關的聲明均為前瞻性陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對Rimini Street業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂Rimini Street、其現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及Rimini Street能否從營運中產生現金流，以幫助為Rimini Street成長計畫中增加的投資提供資金；Rimini Street的現金和現金等價物是否足以滿足其流動性要求；Rimini Street發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用Rimini Street最近推出產品和服務的情況，包括 其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2020年8月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險、2020年8月14日發布的有關Rimini Street於2020年8月18日完成的普通股承銷公開發行補充募股文件中討論的風險、透過Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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