现代起亚汽车扩展Rimini Street对其Oracle Database软件的支持服务，以覆盖其全球所有海外分公司和附属公司

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，现代起亚汽车(Hyundai-Kia Motors) 就其Oracle Database软件扩展与Rimini Street签署的支持服务协议，以覆盖其在海外的所有附属公司和办事处。全球领先的汽车制造商现代起亚汽车于2019年从Oracle改由Rimini Street提供支持服务，并基于该公司对Rimini Street支持服务的高满意度及后者对其业务的积极影响，增加了该协议。通过改用Rimini Street提供的支持服务所节省的时间、成本和资源，现代起亚汽车已能够将其大幅节省的支持和维护成本再投入到自动驾驶、车辆连接和电气化等创新项目中，以在竞争激烈的汽车市场中推动增长。

该公司向全球扩展支持服务，以助力将价值和投资回报最大化

现代起亚汽车最初选择Rimini Street为其Oracle Database提供支持服务的原因在于，维护和支持支出占其整个IT运营预算的很大一部分。由于对Rimini Street一流的支持服务非常满意，该公司随后将支持服务范围扩大到Oracle Database软件之外。现在，现代起亚汽车将Rimini Street支持服务向全球扩展到其位于美国、南美、欧洲和中东的20个集团附属公司和办事处，以进一步降低维护成本，以及在这些地区获得更优质的支持服务。

现代起亚汽车云技术团队负责人Hee-gon Kim表示：“我们决定将Rimini Street响应超快的支持服务扩展到我们在全球的附属公司和办事处，以持续降低成本并释放我们在那些地区的IT人力资源，进而专注于企业内部更具战略意义的计划。我们可以利用节省的资源来开发先进的技术创新，例如自动驾驶和电动汽车开发，这将推动我们在竞争激烈的汽车制造业市场中的增长。”

Rimini Street在成功的数据库支持经验方面拥有悠久的历史

自改用Rimini Street支持服务之日起，现代起亚汽车可以继续利用其任务关键型Oracle Database软件至少15年，且无需进行成本高昂且不必要的升级。通过在单个服务器到拥有数千个全球数据库实例的大型复杂环境中部署，Rimini Street为全球Oracle Database客户提供支持服务。Rimini Street的所有客户都能分配到一名首席支持工程师(PSE)，由功能和技术专家团队作为后盾，这些专家在客户的特定企业软件系统方面平均拥有15年的从业经验。

Kim继续道：“如今，我们的团队在我们特定的Oracle Database部署进程中能够得到专家更快的支持。与软件供应商相比，我们的首席支持工程师团队的技术支持质量更令我们感到满意。”

Rimini Street韩国区域总经理Hyung-wook “Kevin” Kim表示：“我们很高兴能继续扩展与现代起亚汽车的合作关系，以将支持服务覆盖其在海外的所有附属公司和办事处的Oracle环境。截至目前，Rimini Street已在全球签约超过900多家Oracle Database客户，这些客户不仅能够从中大幅节省资金，而且受益于该公司也是最初吸引现代起亚汽车的广泛的数据库支持经验和专业知识。现代起亚汽车可以将采用第三方支持服务所节省的资金再投入到创新技术和项目中，以使他们从竞争对手中脱颖而出并推动持续增长。我对继续与现代起亚汽车合作十分期待。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。来自各行各业的超过2,100家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet 在Twitter上关注我们，并通过Facebook 和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。所有与Rimini Street对本新闻稿中所述产品的预计收益使用预期有关的声明均为前瞻性陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的时长和疫情对Rimini Street业务的经济、运营和财务影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱Rimini Street、其现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及Rimini Street能否从运营中产生现金流，以帮助为Rimini Street增长计划中增加的投资提供资金；Rimini Street的现金和现金等价物是否足以满足其流动性要求；Rimini Street发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用Rimini Street最近推出产品和服务的情况，包括 其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2020年8月5日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险、2020年8月14日发布的有关Rimini Street于2020年8月18日完成的普通股承销公开发行补充招股文件中讨论的风险、通过Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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