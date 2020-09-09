斯倫貝謝、IBM和紅帽宣布針對能源產業的重大混合雲合作協議

倫敦、紐約阿蒙克和北卡羅萊納州羅利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝、IBM和紅帽(Red Hat)今天宣布了一項重大合作協議，以加快整個石油和天然氣產業的數位化轉型。這項合作計畫將利用建置於紅帽OpenShift容器平臺上的IBM混合雲技術，提供對斯倫貝謝領先的探勘和生產(E&P)雲端環境和認知應用的全球存取。

這項合作開發最初將集中在兩大領域：

部署由紅帽OpenShift提供支援的DELFI * 認知型E＆P環境的私有雲、混合雲或多雲，以大幅擴展客戶存取。

認知型E＆P環境的私有雲、混合雲或多雲，以大幅擴展客戶存取。 完成產業開放資料平臺OSDU™的第一個混合雲實作。

透過與IBM和紅帽之間的協議，斯倫貝謝致力於獨家使用紅帽OpenShift。使用容器平臺將使得DELFI環境中的應用程式可以部署於任何基礎架構，從傳統資料中心到包括私有雲和公有雲在內的多雲。這種新的代管方式讓使用多雲供應商成為可能，並將解決客戶的關鍵問題，從而促進符合當地法規和資料駐留要求的國內部署。

DELFI環境融合了最先進的資料分析和人工智慧，可以利用多個資料來源，實現工作流程的自動化，並便利網域團隊之間的順暢協作。來自世界各地的更多石油和天然氣營運商、供應商和合作夥伴將能夠在建置於標準開放平臺上的產業領先的數位環境中工作，他們在建立新應用程式時，可以「編寫一次就能在任何平台執行」的應用程式。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch表示：「透過擴大對DELFI環境的市場進入，我們在建立產業所需的開放靈活的數位環境方面邁出了重要的一步。我們與IBM和紅帽的合作完善了我們已建立的數位合作夥伴關係，它將為克服客戶的挑戰提供產業領先的解決方案。透過合作，我們可以順暢礙地存取全球所有國家的混合雲平臺，可以在任何盆地為任何營運商進行部署。」

IBM執行長Arvind Krishna表示：「現在，所有業務的邏輯、目的和差異都可以用程式碼呈現，這就是為何數位創新成為推動轉型的最強大方法，而混合雲正是實現這種創新的槓桿。我們攜手斯倫貝謝，讓更多的參與者有能力在推動這種轉型，和幫助能源業解決世界上最艱巨的挑戰中發揮作用，以變得更加強大。」

紅帽總裁兼執行長Paul Cormier表示：「由於組織都在尋找有效的新方法來促進營運，採用數位技術創造競爭優勢，創新和整合工作流程以做出更快、更好的決策，能源業正在發生深刻的變化。採用開放原始碼的混合雲基礎可以提供數位化轉型所需的靈活性、加速性和創新性。斯倫貝謝長期以來一直是產業領導者，對能源業的數位化轉型具有宏大的抱負。我們期待著與斯倫貝謝緊密合作，讓DELFI環境可以與紅帽OpenShift一起隨處可用。」

斯倫貝謝為全球許多最重要的石油和天然氣營運提供支援，在整個能源領域處於數位化的尖端。它已將DELFI環境打造為產業領先的認知E＆P環境，如今能源專業人員可以存取開放的API，無論處於何種角色、工作流程或實際位置都能協同工作，並建立可顯著改善業務營運的解決方案。

這些組織有意為OSDU™資料平臺建立差異化的資料管理和營運解決方案以實現進一步合作，從而使石油和天然氣營運商能夠使用混合雲資料基礎架構來建置、部署和變革數位解決方案。這將促進E&P價值鏈中的許多專業人員之間更廣泛的合作和更高的效率。

在宣布此次合作之前，斯倫貝謝、IBM和紅帽與全球最大的紅帽認證顧問團隊紅帽和IBM Services合作，在紅帽OpenShift這個領先的Kubernetes平臺上成功地試驗了DELFI環境的新混合雲部署。這次試驗的主要目的在於展示計算、儲存和資料密集型探勘與現場開發應用程式的靈活性和移植性。

IBM與斯倫貝謝的合作是該公司加速採用混合雲和開放架構的新投資承諾的一部分。IBM瞄準的是推動世界運轉的能源等重要產業。在組織因應大流行和經濟下滑的過程中，由於迫切需要增加產品上市速度、靈活性和敏捷性來鼓勵創新，所以這些協作的重要性日益增加。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝是全球領先的石油和天然氣產業油藏描述、鑽井、開採和加工技術供應商。公司產品銷售和服務業務遍布120多個國家，並擁有來自170多個國家的大約8.5萬名員工（截至2020年第二季）。斯倫貝謝提供業界最完整的產品與服務鏈，涵蓋從探勘到生產的各個環節，並提供可最佳化油氣回收的綜合井口到管線解決方案以持續地提升油藏業績。

斯倫貝謝有限公司的行政辦公室遍布巴黎、休斯頓、倫敦和海牙，其2019年公布的營業收入達329.2億美元。如需瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於紅帽

紅帽(Red Hat)是全球領先的企業開放原始碼軟體解決方案供應商，採用社群支援的方法來提供可靠的高效能Linux、混合雲、容器和Kubernetes技術。紅帽幫助客戶整合新的和現有的IT應用程式，開發雲端原生應用程式，在我們產業領先的作業系統上進行標準化，以及自動化、保護和管理複雜的環境。屢獲殊榮的支援、培訓和顧問服務使紅帽成為財星雜誌500大公司值得信賴的顧問。作為雲端供應商、系統整合商、應用程式供應商、客戶和開放原始碼社群的策略合作夥伴，紅帽可以幫助組織為數位未來做好準備。

關於IBM

IBM將技術與產業專長相結合，幫助石油和天然氣客戶以數位化方式重塑其業務，以增強韌性和永續性。IBM Research在材料科學方面的開拓性進展加快了能源轉型。資料科學和AI消除了探勘中的猜測成份。預測性資產管理提高了產出。供應鏈見解和區塊鏈在整個下游生態系統中建立了信任和透明度。客戶體驗專家重塑了充氣站或充電站的用戶連接。透過這些解決方案，IBM幫助石油和天然氣客戶變得更加聰明。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.ibm.com/industries/oil-gas

*斯倫貝謝商標。

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