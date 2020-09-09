斯伦贝谢、IBM和红帽宣布面向能源行业的重大混合云合作协议

伦敦、纽约阿蒙克和北卡罗莱纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢、IBM和红帽(Red Hat)今天宣布了一项重大合作协议，以加快整个石油和天然气行业的数字化转型。这项合作计划将利用构建于红帽OpenShift容器平台上的IBM混合云技术，提供对斯伦贝谢领先的勘探和生产(E&P)云环境和认知应用的全球访问。

这项合作开发最初将集中在两大领域：

部署由红帽OpenShift提供支持的DELFI * 认知型E＆P环境的私有、混合或多云，以大幅扩展客户访问。

认知型E＆P环境的私有、混合或多云，以大幅扩展客户访问。 完成行业开放数据平台OSDU™的第一个混合云实现。

通过与IBM和红帽之间的协议，斯伦贝谢致力于独家使用红帽OpenShift。使用容器平台将使得DELFI环境中的应用程序可以部署于任何基础设施，从传统数据中心到私有和公共多云。这种新的托管方式让使用多云提供商成为可能，并将解决客户的关键问题，从而促进符合当地法规和数据驻留要求的国内部署。

DELFI环境融合了最先进的数据分析和人工智能，可以利用多个数据源，实现工作流程的自动化，并便利域团队之间的无缝协作。来自世界各地的更多石油和天然气运营商、供应商和合作伙伴将能够在构建于标准开放平台上的行业领先的数字环境中工作，他们在创建新应用时，可以“编写一次就能在任何地方运行”的应用程序。

斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch表示：“通过扩大对DELFI环境的市场进入，我们在建立行业所需的开放灵活的数字环境方面迈出了重要的一步。我们与IBM和红帽的合作是对我们已建立的数字合作伙伴关系的补充，它将为克服客户的挑战提供行业领先的解决方案。通过合作，我们将实现对全球所有国家混合云平台的无缝访问，可以在任何盆地为任何运营商进行部署。”

IBM首席执行官Arvind Krishna表示：“现在，所有业务的逻辑、目的和差异都可以用代码呈现，这就是为什么数字创新成为了推动转型的最强大方法，而混合云正是实现这种创新的杠杆。与斯伦贝谢一起，我们使更多的参与者有能力在推动这种转型，和帮助能源行业解决世界上最艰巨的挑战中发挥作用，以变得更加强大。”

红帽总裁兼首席执行官Paul Cormier表示：“由于组织都在寻找有效的新方法来促进运营，采用数字技术创造竞争优势，创新和集成工作流程以做出更快、更好的决策，能源行业正在发生深刻的变化。基于开源的混合云基础可以提供数字化转型所需的灵活性、加速性和创新性。斯伦贝谢长期以来一直是行业领导者，对能源行业的数字化转型有着宏大的抱负。我们期待着与斯伦贝谢紧密合作，让DELFI环境可以与红帽OpenShift一起随处可用。”

斯伦贝谢为全球许多最重要的石油和天然气运营提供支持，在整个能源领域处于数字化的前沿。它已将DELFI环境打造为行业领先的认知E＆P环境，如今能源专业人员可以访问开放的API，无论处于何种角色、工作流程或物理位置都能协同工作，并创建可显著改善业务运营的解决方案。

这些组织有意为OSDU™数据平台创建差异化的数据管理和运营解决方案以实现进一步合作，从而使石油和天然气运营商能够使用混合云数据基础设施来构建、部署和变革数字解决方案。这将促进E&P价值链中的许多专业人员之间更广泛的合作和更高的效率。

在宣布此次合作之前，斯伦贝谢、IBM和红帽与全球最大的红帽认证顾问团队红帽和IBM Services合作，在红帽OpenShift这个领先的Kubernetes平台上成功地试验了DELFI环境的新混合云部署。这次试验的主要目的在于展示计算、存储和数据密集型勘探与现场开发应用程序的灵活性和可移植性。

IBM与斯伦贝谢的合作是该公司加速采用混合云和开放架构的新投资承诺的一部分。IBM瞄准的是推动世界运转的能源等重要行业。在组织应对大流行和经济下滑的过程中，由于迫切需要增加产品上市速度、灵活性和敏捷性来鼓励创新，所以这些协作的重要性日益增加。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢是全球领先的石油和天然气行业油藏描述、钻井、开采和加工技术提供商。公司产品销售和服务业务覆盖120多个国家，并拥有来自170多个国家的大约8.5万名员工（截至2020年第二季度）。斯伦贝谢提供业内最为完整的产品与服务链，涵盖从勘探到生产的各个环节，并提供可优化油气回收的综合井口到管线解决方案以持续地提升油藏业绩。

斯伦贝谢有限公司的行政办公室遍布巴黎、休斯顿、伦敦和海牙，其2019年公布的营业收入达329.2亿美元。如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

关于红帽

红帽(Red Hat)是全球领先的企业开源软件解决方案提供商，采用社区支持的方法来提供可靠的高性能Linux、混合云、容器和Kubernetes技术。红帽帮助客户集成新的和现有的IT应用程序，开发云原生应用程序，在我们行业领先的操作系统上进行标准化，以及自动化、保护和管理复杂的环境。屡获殊荣的支持、培训和咨询服务使红帽成为财富500强公司值得信赖的顾问。作为云提供商、系统集成商、应用程序供应商、客户和开源社区的战略合作伙伴，红帽可以帮助组织为数字未来做好准备。

关于IBM

IBM将技术与行业专长相结合，帮助石油和天然气客户以数字化方式重塑其业务，以增强韧性和可持续性。IBM Research在材料科学方面的开拓性进展加快了能源转型。数据科学和AI消除了勘探中的猜测成份。预测性资产管理提高了产出。供应链见解和区块链在整个下游生态系统中建立了信任和透明度。客户体验专家重塑了充气站或充电站的用户连接。通过这些解决方案，IBM帮助石油和天然气客户变得更加聪明。如需了解更多信息，请访问https://www.ibm.com/industries/oil-gas

*斯伦贝谢商标。

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