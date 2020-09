Andersen Global annoncerer samarbejde med Moldovas førende advokatfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Østeuropa ved at underskrive en samarbejdsaftale med Turcan Cazac, det førende advokatfirma i Republikken Moldova.

Grundlagt i 1999 og ledet af administrerende partner Alexander Turcan, har Turcan Cazac en Bånd 1-rangering i Chambers Global og er blevet anerkendt som det førende handelsretlige og selskabsretlige advokatfirma i Moldova siden 2001 af Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 og Best Lawyers. Firmaets aktuelle portefølje omfatter over 500 udenlandske virksomheder, der driver virksomhed i Moldova med full service-kapacitet inden for fusioner og opkøb, finans, selskabs- og handelsret, retssager og beskæftigelse.

”I årenes løb har vores firma opbygget en velrenommeret position som den førende advokatpraksis i landet. Vores skattepraksis er også vokset og er blevet et vigtigt område af firmaet,” sagde Alexander. ”Samarbejdet med Andersen Global vil fremme vores firmas vækst og evne til at levere det højeste niveau af kundetjenester internationalt, og vi ser frem til dette samarbejde.”

”Turcan Cazac er førende på det moldoviske marked, og dette samarbejde afspejler vores ønske om at samarbejde med firmaer, der deler vores vision og understreger vores forpligtelse til at levere uovertrufne løsninger sømløst til vores kunder,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Derudover har Alexander og hans team arbejdsrelationer med flere af vores samarbejdsfirmaer i regionen. Dette skaber væsentlige forbindelser og et stærkt fundament, idet vi fortsætter med at udvide vores globale platform i regionen.”

