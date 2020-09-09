Andersen Global宣佈與摩爾多瓦首屈一指的法律事務所合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與摩爾多瓦共和國首屈一指的商務法律事務所Turcan Cazac簽署合作協定，加強其在東歐的業務版圖。

Turcan Cazac創立於1999年，由管理合夥人Alexander Turcan負責管理，躋身《錢伯斯全球法律指南》(Chambers Global) Band 1排名，自2001年以來一直被《錢伯斯全球法律指南》、《錢伯斯歐洲法律指南》(Chambers Europe)、Legal 500、《國際金融法律評論》(IFLR1000)和《Best Lawyers》評為摩爾多瓦首屈一指的商業和企業法律事務所。該事務所目前的客戶包括在摩爾多瓦運作的500多家外國企業，在購併、金融、企業和商業、訴訟以及就業方面具備全方位的能力。

Alexander表示：「多年來，我們的事務所樹立了良好的口碑，為摩爾多瓦國內市場提供一流的法律服務。我們的稅務業務也不斷成長，已經成為事務所非常重要的一項業務。與Andersen Global合作將進一步增進本事務所的成長和能力，提供國際最高水準的客戶服務，我們期待雙方的合作。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Turcan Cazac是摩爾多瓦市場的佼佼者，此次合作反映出我們希望與擁有共同願景的公司保持一致，也凸顯了我們致力於為客戶無縫提供一流服務的承諾。此外，Alexander及其團隊與我們在該地區的幾家合作公司也有共事關係。這大大加強了我們之間的聯繫，為我們不斷在該地區開拓全球平臺奠定堅實的基礎。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過196個據點和逾6,000名專業人員。

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