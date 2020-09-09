Andersen Global宣布与摩尔多瓦领先的律师事务所合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与摩尔多瓦共和国领先的商业律师事务所Turcan Cazac签署合作协议，加强其在东欧的业务版图。

Turcan Cazac创立于1999年，由主管合伙人Alexander Turcan负责管理，跻身《钱伯斯全球法律指南》(Chambers Global) Band 1排名，2001年来一直被《钱伯斯全球法律指南》、《钱伯斯欧洲法律指南》(Chambers Europe)、Legal 500、《国际金融法律评论》(IFLR1000)和《Best Lawyers》评为摩尔多瓦领先的商业和企业律师事务所。该律所目前的客户包括在摩尔多瓦经营的500多家外国企业，在并购、金融、企业和商业、诉讼以及就业方面具备全方位的能力。

Alexander表示：“多年来，我们的律所树立了良好的口碑，为摩尔多瓦国内市场提供一流的法律服务。我们的税务业务也在不断发展，已经成为律所非常重要的一项业务。与Andersen Global合作将进一步推进本律所的发展和能力建设，提供国际最高水准的客户服务，我们期待着双方的合作。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Turcan Cazac是摩尔多瓦市场的佼佼者，此次合作表明我们希望与拥有共同愿景的公司保持一致，也凸显了我们致力于为客户无缝提供一流服务的承诺。此外，Alexander及其团队与我们在该地区的几家合作公司也有共事关系。这大大加强了我们之间的联系，为我们不断在该地区开拓全球平台奠定坚实的基础。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过196个分支机构和逾6,000名专业人员。

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