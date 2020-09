Marelli attribue un contrat mondial pluri-annuel d’ingénierie logicielle automobile à Wipro

BANGALORE, Inde & SAITAMA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, et Marelli ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord mondial pluriannuel, portant sur des services d’ingénierie automobile.

Marelli est un des premiers fournisseurs mondiaux indépendants du secteur automobile, avec un siège opérationnel à Saitama, au Japon et un autre à Corbetta, en Italie.

Les synergies d’intégration de ce partenariat entre les unités d’affaires aideront Marelli à accélérer la réalisation de sa vision, consistant à transformer l’avenir de la mobilité en partenariat avec ses clients. Dans le cadre de cet accord, Wipro utilisera sa structure EngineeringNXT et son expertise solide dans l’ingénierie automobile pour établir une usine d’ingénierie logicielle pour Marelli. En outre, cela aidera à améliorer l’efficacité opérationnelle de Marelli et à accélérer le lancement de technologies de pointe en matière de connectivité et de solutions de mobilité durable.

Le Dr Detlef Juerss, vice-président exécutif - directeur commercial, de l’ingénierie et de la technologie de Marelli ,a déclaré : « Au vu de l’évolution rapide de la connectivité et de la mobilité, Marelli étend ses capacités d'ingénierie logicielle à l'échelle mondiale. Le partenariat Marelli-Wipro nous permettra d’obtenir le leadership en matière de mobilité et de transformer nos produits en fonction des besoins futurs du marché. Nous sommes heureux de faire bénéficier Marelli de l’expérience, des capacités et de la rapidité d’exécution de Wipro ».

Harmeet Chauhan, vice-président principal, Services Industriels & Ingénierie, chez Wipro Limited, a déclaré : « Nous sommes heureux d’être choisis comme partenaire stratégique d’ingénierie de Marelli et espérons les aider à réaliser leur vision. Notre plateforme EngineeringNXT d’offre de services, appuyée par une vaste expérience auprès des principaux équipementiers et fournisseurs automobiles du monde entier, accélérera la capacité de Marelli à innover à grande échelle, grâce à cet engagement stratégique. Ce partenariat démontre la valeur que nous apportons à l’industrie automobile et s’appuie sur notre empreinte croissante en Europe et au Japon, qui représentent des marchés stratégiques pour nous. »

Vinay Firake, vice-président principal, Unité commerciale de fabrication, chez Wipro Limited, a déclaré : « Wipro est déjà un partenaire informatique de Marelli, aidant la société à standardiser, simplifier et améliorer leurs services informatiques au niveau global. Nous sommes heureux d’avoir été choisis comme partenaire d’ingénierie de Marelli. Notre partenariat élargi avec la société atteste de la valeur que nous leur avons apportée. Avec ce nouvel engagement, nous sommes confiants de pouvoir générer de meilleurs résultats pour les consommateurs automobiles, les équipementiers et pour le groupe Marelli ».

À propos de Marelli

MARELLI est l’un des plus importants fournisseurs mondiaux indépendants du secteur automobile. Avec une expérience solide et reconnue en matière d’innovation et d'excellence de fabrication, notre mission est de transformer l’avenir de la mobilité en travaillant avec des clients et des partenaires pour créer un monde plus sûr, plus vert et mieux connecté. Employant quelque 60 000 personnes à travers le monde, MARELLI gère 170 sites et centres de R&D à travers l’Asie, les Amériques, l’Europe et l’Afrique, lesquels ont généré des revenus de 13,4 milliards EUR (1 541 milliards JPY) en 2019.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, qui fournit des solutions permettant à ses clients de faire de meilleures affaires. Wipro obtient des résultats commerciaux gagnants, grâce à son expérience approfondie dans le secteur, et à sa vision à 360 degrés des « Affaires à travers la technologie ». En combinant sa stratégie numérique, sa conception centrée sur le client, ses analyses sophistiquées et son approche d’ingénierie du produit, Wipro aide ses clients à générer des affaires adaptatives à succès. Wipro, une société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement envers la durabilité et son comportement de bon citoyen corporatif, possède un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes au service de ses clients répartis sur 6 continents. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.wipro.com.

Déclarations prévisionnelles et avertissements de Wipro

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, affecter le taux de dépenses des clients, et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d’acheter nos produits, retarder les décisions d’achat des clients potentiels, nuire à notre capacité à fournir des services de conseil sur site et à notre capacité de livraison à nos clients, ou à retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait nuire à nos ventes futures, à nos résultats d’exploitation et à l’ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

