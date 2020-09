LONDON & ARMONK, N.Y. & RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger, IBM en Red Hat hebben vandaag een belangrijke samenwerking aangekondigd om de digitale transformatie in de olie- en gasindustrie te versnellen. Het gezamenlijke initiatief biedt wereldwijde toegang tot Schlumberger’s toonaangevende exploratie- en productie (E&P) cloud-gebaseerde omgeving en cognitieve applicaties door gebruik te maken van IBM’s hybride cloudtechnologie, gebouwd op het Red Hat OpenShift-containerplatform.

Gezamenlijke ontwikkeling zal in eerste instantie gericht zijn op twee belangrijke gebieden:

Private, hybride of multi-cloud implementatie van de DELFI cognitieve E & P-omgeving mogelijk gemaakt door Red Hat OpenShift om de toegang voor klanten aanzienlijk uit te breiden.

Het leveren van de eerste hybride cloudimplementatie van het OSDU ™ -dataplatform (het open dataplatform voor de sector).

