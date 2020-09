MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Inversago Pharma Inc. (‘Inversago’ of ‘het bedrijf’), het perifere CB1-blokkadebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een Series B-financieringsronde van US $ 35 miljoen (€ 32 miljoen) heeft verworven onder leiding van Forbion, met co-investering van het Fonds de solidarité FTQ, en sterke deelname van bestaande investeerders Genesys, JDRF T1D Fund, Amorchem, Anges Québec Capital, adMare BioInnovations en angels.

