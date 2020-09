Andersen Global maakt samenwerking bekend met vooraanstaand advocatenkantoor in Moldavië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt vertegenwoordiging in Oost-Europa door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Turcan Cazac, een vooraanstaand kantoor op het gebied van ondernemingsrecht in Moldavië.

Turcan Cazac is opgericht in 1999, wordt geleid door managing partner Alexander Turcan, heeft een Band 1- ranking in Chambers Global en wordt sinds 2001 als het meest vooraanstaande kantoor voor commercieel en ondernemingsrecht in Moldavië erkend door Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 en Best Lawyers. De huidige portefeuille van het kantoor bevat meer dan 500 buitenlandse bedrijven die activiteiten ontplooien in Moldavië met de mogelijkheid van volledige service op de gebieden M&A, financieel, ondernemingen en commercieel, procesvoering en werkgelegenheid.

“Met de jaren heeft ons kantoor een gerenommeerde positie opgebouwd als meest vooraanstaand advocatenkantoor voor het land. Onze belastingadviespraktijk is ook gegroeid en is een belangrijk vakgebied van de firma geworden”, aldus Alexander. “De samenwerking met Andersen Global zal de groei van ons kantoor en het vermogen om het hoogste niveau van diensten aan cliënten te leveren internationaal stimuleren en we kijken uit naar de samenwerking.”

“Turcan Cazac is marktleider in Moldavië en deze samenwerking weerspiegelt onze wens om ons aan te sluiten bij kantoren die onze visie delen en onderstreept onze inzet om onze klanten naadloos de allerbeste service te verlenen”, aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Daarnaast hebben Alexander en zijn team werkrelaties met verscheidene van onze samenwerkende kantoren in de regio. Dit creëert belangrijke connectiviteit en vestigt een sterke basis, nu we ons mondiale platform in de regio blijven uitbreiden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke kantoren met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 196 locaties via aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

