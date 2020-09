Andersen Global gibt Zusammenarbeit mit Moldawiens führender Anwaltskanzlei bekannt

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global verstärkt seine Präsenz in Osteuropa durch die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens mit Turcan Cazac, der führenden Wirtschaftsrechtskanzlei in der Republik Moldau.

Turcan Cazac wurde 1999 gegründet und wird vom geschäftsführenden Partner Alexander Turcan geleitet. Turcan Cazac verfügt über ein Band-1-Ranking in Chambers Global und wird seit 2001 von Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 und Best Lawyers als führende Wirtschafts- und Unternehmensrechtskanzlei in Moldawien ausgezeichnet. Das aktuelle Portfolio der Kanzlei umfasst mehr als 500 ausländische in Moldawien tätige Unternehmen und bietet einen umfassenden Service in den Bereichen M&A, Finanzen, Gesellschafts- und Handelsrecht, Prozessführung und Arbeitsrecht.

„Im Laufe der Jahre hat sich unsere Kanzlei eine renommierte Position als führende Anwaltskanzlei des Landes aufgebaut. Unsere Steuerrechtspraxis ist ebenfalls gewachsen und hat sich zu einem wichtigen Bereich der Kanzlei entwickelt“, sagte Alexander. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird das Wachstum unserer Firma fördern und unsere Fähigkeit stärken, unseren Mandanten auf internationaler Ebene Service auf höchstem Niveau zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

„Turcan Cazac ist ein führendes Unternehmen auf dem moldawischen Markt, und diese Zusammenarbeit spiegelt unseren Wunsch wider, uns mit Firmen zusammenzuschließen, die unsere Vision teilen. Dies unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden nahtlos den besten Service zu bieten“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Darüber hinaus unterhalten Alexander und sein Team Arbeitsbeziehungen zu mehreren unserer kooperierenden Firmen in der Region. Dies schafft eine bedeutende Vernetzung und bildet eine solide Grundlage, wenn wir unsere globale Plattform in der Region weiter ausbauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 196 Standorten vertreten.

