Andersen Global informuje o nawiązaniu współpracy z czołową mołdawską kancelarią prawną

Andersen Global umacnia swoją pozycję w Europie Wschodniej, podpisując umowę o współpracy z Turcan Cazac – czołową kancelarią prawną z Mołdawii.

Kancelaria Turcan Cazac, założona w roku 1999 i prowadzona przez partnera zarządzającego Alexandra Turcana, plasuje się w kategorii 1 rankingu „Chambers Global” i od roku 2001 uchodzi w rankingach „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „Legal 500”, „IFLR1000” oraz „Best Lawyers” za najlepszą mołdawską kancelarię w zakresie prawa handlowego i prawa przedsiębiorstw. Wśród obecnych klientów firmy znajduje się ponad 500 zagranicznych firm działających na terenie Mołdawii, a jej oferta obejmuje kompleksowe usługi w dziedzinie przejęć i fuzji, finansów, prawa przedsiębiorstw i prawa handlowego, sporów sądowych oraz prawa pracy.

„Na przestrzeni lat nasza kancelaria zbudowała sobie renomę najlepszej w kraju praktyki prawniczej. Nasza działalność podatkowa także się rozwija i stała się istotnym obszarem aktywności kancelarii - stwierdził Alexander. - Współpraca z Andersen Global pozwoli nam na dalszy rozwój i wzrost możliwości w zakresie dostarczania najwyższej klasy usług klientom na całym świecie. Cieszymy się z perspektywy wspólnej pracy”.

„Turcan Cazac to lider mołdawskiego rynku, a nowo nawiązana współpraca wpisuje się w nasze dążenie do partnerstwa z kancelariami, które podzielają nasz punkt widzenia oraz stanowi podkreślenie naszego zaangażowania w świadczenie na rzecz naszych klientów najlepszych w swojej klasie usług - powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global. - Oprócz tego Alexander oraz jego zespół są powiązani zawodowo z kilkoma z naszych współpracujących kancelarii z tego regionu. Tworzy to swoistą sieć powiązań i solidny fundament dla dalszej ekspansji naszej globalnej platformy w regionie”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 6 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 196 miejscach na świecie.

