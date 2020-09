LONDRA, ARMONK, New York, e RALEIGH, Carolina del Nord--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger, IBM e Red Hat hanno annunciato in data odierna una collaborazione d'ampio respiro volta ad accelerare la trasformazione digitale nell'intero settore del petrolio e del gas. L'iniziativa congiunta fornirà l'accesso globale all'ineguagliato ambiente di esplorazione e produzione (exploration and production, E&P) basato sul cloud e alle applicazioni cognitive di Schlumberger sfruttando la tecnologia per ambienti cloud ibridi di IBM basata sulla piattaforma per container OpenShift di Red Hat.

Le attività di sviluppo collaborativo saranno inizialmente concentrate su due aree chiave:

implementazione dell'ambiente cognitivo E&P DELFI* in ambienti cloud privati, ibridi o multi-cloud veicolata da OpenShift di Red Hat per espandere considerevolmente l'accesso per i clienti;

esecuzione della prima implementazione in un ambiente cloud ibrido della piattaforma di gestione dei dati OSDU™ (la piattaforma aperta di gestione dei dati del settore).

Ai sensi dell'accordo stipulato con IBM e Red Hat, Schlumberger si è impegnata ad usare OpenShift di Red Hat in via esclusiva.

