BANGALORE, India & SAITAMA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd informatietechnologie-, advies- en bedrijfsproces dienstenbedrijf en Marelli, kondigden vandaag aan dat zij een meerjarige wereldwijde overeenkomst voor de automobiel technische diensten hebben gesloten.

Marelli is een van ‘s werelds toonaangevende wereldwijde onafhankelijke leveranciers in de automobielsector met een operationeel hoofdkantoor in Saitama, Japan en Corbetta, Italië.

De integratie synergieën van dit partnerschap van alle businessunits zullen Marelli helpen om snelheid naar waarde te brengen en haar visie te realiseren om de toekomst van mobiliteit te transformeren in samenwerking met haar klanten. Als onderdeel van deze overeenkomst zal Wipro zijn EngineeringNXT-framework en sterke automotive engineering-expertise gebruiken om een ​​software engineering-fabriek voor Marelli op te zetten. Het zal ook de operationele efficiëntie van Marelli helpen verbeteren en de lancering van geavanceerde technologieën voor connectiviteit en duurzame mobiliteitsoplossingen versnellen.

