卓佳完成對Praxonomy的戰略性投資，以增強在企業管治及虛擬董事會會議方面的數碼化能力

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--卓佳集團（卓佳）作為亞洲領先的業務擴展專家，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務。卓佳今天宣布正式完成對Praxonomy的戰略性投資。 Praxonomy是一家軟件公司，專門為董事會提供雲端平台，用於管理會議文件和紀錄、並協助董事會成員策劃和執行其治理職責。是次戰略性投資，增強了卓佳的數碼化戰略，同時，卓佳可通過其董事會雲端平台，協助客戶更高效、安全地進行董事會及公司會議。

基於Praxonomy的技術，Boardfolio 是卓佳新發布的數碼董事會會議平台，助企業更方便籌辦無紙化董事會，並讓董事會及管理層能即時無縫地溝通。它能夠把與董事會會議的所有資料存放於一個安全的中央儲存庫，方便了董事會成員及管理人員管理。再配合卓佳自主研發的數碼股東大會系統SPOT融會，為客戶提供更全方位的數碼企業管治方案。

卓佳集團行政總裁楊斌官先生表示，「本次投資進一步加強了卓佳的全球戰略，使之成為一家具備更高技術能力的公司。在此艱難的時期，特別是在COVID-19大流行期間，卓佳一直作為提供數碼股東周年大會（混合會議）的先驅，為不同客戶，尤其是上市公司客戶服務。這個新的軟件解決方案將進一步加強我們的電子生態系統，以運用一個相同共用的平台及雲端系統，提供多個用戶界面的選擇，讓更多公司會議數碼化。我們的目標，乃讓公司秘書與董事會管理人員不再使用一些過時的方法，如通過電子郵件發送董事會文件、未經協調一致的董事會議程和行動項目，以及人手追踪董事會跟進項目等。卓佳的願景，是將企業管治及合規數碼化，並提升客戶的表現水平。」

是次戰略性投資，卓佳香港行政總裁溫佩麟先生將加入Praxonomy成為董事會主席，與Praxonomy的創辦人兼行政總裁邵義先生及其團隊為卓佳的客戶提供市場領先服務。溫先生表示，「我很榮幸能為卓佳客戶介紹Praxonomy。在香港，我們為一半以上的上市公司服務。在疫情期間，企業要維持正常運營，至關重要。而卓佳的全方位數碼企業管治方案，便能滿足股票市場法規、股東與團隊成員對企業的期望。」

Praxonomy的創辦人兼行政總裁邵義先生表示，「本公司的目標是為各種規模的機構提供一個實用、可靠、且具備高水平的安全性和私隱的董事會管理系統。 Praxonomy平台有助公司董事會在COVID-19激發的新常態下更高效地運作。卓佳的投資與我司的合作能促進我們的業務增長，並為我們迅速發展的平台吸納更多客戶及用戶。 卓佳是亞洲領先的企業服務提供商，我們很高興與該行業和市場中的佼佼者建立更密切的合作關係。」

在楊斌官先生的領導下，卓佳自被璞米資本收購以來，已完成8次收購，而是次戰略投資實為卓佳的又一重要里程碑。隨著卓佳於技術方面大量投資，其地位將進一步提高，有利於為各企業在這個瞬息萬變、發展一日千里的環境中提供更優質的服務。

關於卓佳集團

卓佳集團（卓佳）是亞洲首屈一指的業務擴展專家，結合全球知識與本地專業，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務。從企業成立到上市等階段，卓佳為客戶奠定穩健的基礎、創優增值。卓佳通過自然增長、合作夥伴關係和並購而迅速擴張，目前集 團的全球網路擁有超過5萬名客戶，辦事處遍及21個國家/ 地區的47個城市，員工人數逾2,600人。卓佳的客戶包括超過1,500間在香港及內地上市的公司、約500間在新加坡及馬來西亞上市的公司、超過40%名列《財富》雜誌全球500強企業的公司，以及眾多在全球市場運作的跨國公司和私營企業。2017年3月，璞米資本與卓佳的管理層共同成為卓佳集團的控股股東。

詳情請瀏覽：https://www.tricorglobal.com/

關於Praxonomy

Praxonomy成立於2017年， 為董事會秘書，高級管理人員和董事提供一個綜合平台，用於籌辦董事會和委員會會議、管理文件和會議紀錄、決策協作和執行其治理職責。 Praxonomy董事會平台的功能創新和易於使用、有效地提升會議管理和文檔管理、安全的資訊共享以及董事會成員之間的協作。 Praxonomy符合歐盟《一般資料保護規例》(GDPR) 的要求，並通過ISO 27001和ISO 9001的資訊安全管理和質量管理認證。