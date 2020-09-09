卓佳完成对Praxonomy的战略性投资，以增强在企业管治及虚拟董事会会议方面的数字化能力

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--卓佳集团（卓佳）作为亚洲领先的业务扩展专家，提供综合的商务、企业、投资者、人力资源及薪资管理、企业信托及债务服务。卓佳今天宣布正式完成对Praxonomy的战略性投资。 Praxonomy是一家软件公司，专门为董事会提供云端平台，用于管理会议文件和纪录、并协助董事会成员策划和执行其治理职责。是次战略性投资，增强了卓佳的电子化战略，同时，卓佳可通过其董事会云端平台，协助客户更高效、安全地进行董事会及公司会议。

基于Praxonomy的技术，Boardfolio 是卓佳新发布的数码董事会会议平台，助企业更方便筹办无纸化董事会，并让董事会及管理层能实时无缝地沟通。它能够把与董事会会议的所有数据存放于一个安全的中央储存库，方便了董事会成员及管理人员管理。再配合卓佳自主研发的电子股东大会系统SPOT融会，为客户提供更全方位的电子企业管治方案。

卓佳集团行政总裁杨斌官先生表示，「本次投资进一步加强了卓佳的全球战略，使之成为一家具备更高技术能力的公司。在此艰难的时期，特别是在COVID-19大流行期间，卓佳一直作为提供电子股东周年大会（混合会议）的先驱，为不同客户，尤其是上市公司客户服务。这个新的软件解决方案将进一步加强我们的电子生态系统，以运用一个相同共享的平台及云端系统，提供多个用户界面的选择，让更多公司会议电子化。我们的目标，乃让公司秘书与董事会管理人员不再使用一些过时的方法，如通过电子邮件发送董事会文件、未经协调一致的董事会议程和行动项目，以及人手追踪董事会跟进项目等。卓佳的愿景，是将企业管治及合规电子化，并提升客户的表现水平。」

是次战略性投资，卓佳香港首席执行官温佩麟先生将加入Praxonomy成为董事会主席，与Praxonomy的创办人兼行政总裁邵义先生及其团队为卓佳的客户提供市场领先服务。温先生表示，「我很荣幸能为卓佳客户介绍Praxonomy。在香港，我们为一半以上的上市公司服务。在疫情期间，企业要维持正常运营，至关重要。而卓佳的全方位电子企业管治方案，便能满足股票市场法规、股东与团队成员对企业的期望。」

Praxonomy的创办人兼行政总裁邵义先生表示，「本公司的目标是为各种规模的机构提供一个实用、可靠、且具备高水平的安全性和私隐的董事会管理系统。 Praxonomy平台有助公司董事会在COVID-19激发的新常态下更高效地运作。卓佳的投资与我司的合作能促进我们的业务增长，并为我们迅速发展的平台吸纳更多客户及用户。 卓佳是亚洲领先的企业服务提供商，我们很高兴与该行业和市场中的佼佼者建立更密切的合作关系。」

在杨斌官先生的领导下，卓佳自被璞米资本收购以来，已完成8次收购，而是次战略投资实为卓佳的又一重要里程碑。随着卓佳于技术方面大量投资，其地位将进一步提高，有利于为各企业在这个瞬息万变、发展一日千里的环境中提供更优质的服务。

关于卓佳集团

卓佳集团（卓佳）是亚洲首屈一指的业务扩展专家，结合全球知识与本地专业，提供综合的商务、企业、投资者、人力资源及薪资管理、企业信托及债务服务。从企业成立到上市等阶段，卓佳为客户奠定稳健的基础、创优增值。卓佳通过自然增长、合作伙伴关系和并购而迅速扩张，目前集 团的全球网络拥有超过5万名客户，办事处遍及21个国家/ 地区的47个城市，员工人数逾2,600人。卓佳的客户包括超过1,500间在香港及内地上市的公司、约500间在新加坡及马来西亚上市的公司、超过40%名列《财富》杂志全球500强企业的公司，以及众多在全球市场运作的跨国公司和私营企业。2017年3月，璞米资本与卓佳的管理层共同成为卓佳集团的控股股东。

详情请浏览：https://www.tricorglobal.com/

关于Praxonomy

Praxonomy成立于2017年， 为董事会秘书，高级管理人员和董事提供一个综合平台，用于筹办董事会和委员会会议、管理文件和会议纪录、决策协作和执行其治理职责。 Praxonomy董事会平台的功能创新和易于使用、有效地提升会议管理和文文件管理、安全的信息共享以及董事会成员之间的协作。 Praxonomy符合欧盟《一般数据保护规例》(GDPR) 的要求，并通过ISO 27001和ISO 9001的信息安全管理和质量管理认证。