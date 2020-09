Andersen Global annuncia una collaborazione con il più importante studio di consulenza legale della Moldavia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la propria presenza nell’Europa orientale stipulando un contratto di collaborazione con Turcan Cazac, il maggiore studio della Repubblica di Moldavia specializzato in diritto d’impresa.

Fondato nel 1999 e condotto dal Socio gerente Alexander Turcan, Turcan Cazac è classificato come studio di prima fascia nella classifica Chambers Global ed è dal 2001 che viene riconosciuto quale studio di consulenza leader nel diritto commerciale e diritto societario della Moldavia dalle prestigiose classifiche Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 e Best Lawyers. L’attuale portafoglio clienti dello studio full-service, specializzato in fusioni e acquisizioni, diritto finanziario, diritto commerciale, diritto societario, controversie e diritto del lavoro, comprende più di 500 imprese estere operanti nella Moldavia.

“Nel corso degli anni il nostro studio ha raggiunto una posizione di tutto rispetto quale studio di consulenza legale più prestigioso del Paese. Abbiamo inoltre ampliato le nostre attività nel ramo della consulenza fiscale, che costituisce ora un’area importante per lo studio” ha spiegato Alexander. “La collaborazione con Andersen Global promuoverà la crescita del nostro studio rafforzando la nostra capacità di offerta di servizi della massima qualità a clienti in tutto il mondo. Accogliamo pertanto con vivo entusiasmo questa opportunità di collaborazione.”

“Turcan Cazac è un leader nel mercato moldavo e questa collaborazione rispecchia il nostro desiderio di allinearci con studi che condividono la nostra stessa visione, oltre ad esemplificare il nostro impegno verso la fornitura di un servizio ineccepibile e perfettamente integrato ai nostri clienti” ha affermato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “Inoltre, Alexander e il suo team intrattengono già rapporti di lavoro con diversi altri studio con cui collaboriamo in questa regione. Ciò si traduce in una considerevole connettività e getta solide basi per l’espansione continua della nostra piattaforma globale nella regione.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 196 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

