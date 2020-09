Andersen Global annonce une collaboration avec un prestigieux cabinet juridique de Moldavie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Europe de l’Est en signant un accord de collaboration avec Turcan Cazac, le premier cabinet d’avocats d’affaires en République de Moldavie.

Fondé en 1999, et dirigé par l’associé directeur Alexander Turcan, Turcan Cazac détient un classement Band 1 dans le palmarès Chambers Global et est reconnu comme le premier cabinet d’affaires et de droit des sociétés, en Moldavie depuis 2001 par Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 et Best Lawyers. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 500 sociétés étrangères opérant en Moldavie, avec une capacité de service complet en fusions-acquisitions, finance, entreprises et commercial, contentieux et emploi.

« Au fil des ans, notre firme s’est acquis une solide réputation en tant que cabinet juridique de référence pour le pays. Notre pratique fiscale s’est également développée et est devenue une activité importante au sein de notre firme », a déclaré Alexander Turcan. « La collaboration avec Andersen Global renforcera la croissance de notre cabinet et sa capacité à fournir le plus haut niveau de services à la clientèle internationale ; nous sommes impatients d’entamer cette collaboration. »

« Turcan Cazac est un leader sur le marché moldave, et cette collaboration reflète notre volonté de nous aligner sur des entreprises qui partagent notre vision, tout en soulignant notre engagement à fournir le meilleur service de sa catégorie et en toute transparence à nos clients », a ajouté Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « De plus, Alexander et son équipe entretiennent d’étroites relations de travail avec plusieurs de nos cabinets collaborateurs dans la région. Cela crée une connectivité significative et établit une base solide alors que nous continuons à étendre notre plateforme mondiale dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 196 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

