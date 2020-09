Andersen Global anuncia colaboração com principal escritório jurídico da Moldávia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua presença no leste europeu ao assinar um acordo de colaboração com Turcan Cazac, o principal escritório jurídico na República da Moldávia.

Fundado em 1999 e liderado pelo sócio-gerente Alexander Turcan, Turcan Cazac está classificado na faixa líder do ranking da Chambers Global, sendo reconhecido com o principal escritório jurídico comercial e corporativo na Moldávia desde 2001 pela Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 e Best Lawyers. O atual portfólio do escritório inclui mais de 500 empresas estrangeiras operando na Moldávia, com capacidade para prestar serviços totais de fusões e aquisições, finanças, assuntos corporativos e comerciais, litígios e legislação trabalhista.

“Ao longo dos anos, nosso escritório construiu uma sólida reputação em prestar serviços jurídicos ao país. Nossa prática fiscal também está em expansão e se tornou uma área importante para o escritório”, disse Alexander. “A colaboração com a Andersen Global fortalecerá ainda mais o crescimento do nosso escritório e a nossa capacidade de prestar o mais alto nível de serviços ao cliente internacional, e estamos ansiosos para trabalharmos juntos”.

“Turcan Cazac é líder no mercado moldavo e esta colaboração reflete nosso desejo de nos alinhar a escritórios que compartilham nossa visão, ressaltando nosso compromisso em prestar o melhor serviço, de forma integrada, aos nossos clientes”, disse Mark Vorsatz, Presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “Além do mais, Alexander e sua equipe têm relacionamentos profissionais com muitos escritórios que colaboram conosco na região. Isso cria uma significativa conectividade e estabelece uma sólida fundação, enquanto continuamos a expandir nossa plataforma global pela região”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em 196 localidades, por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

