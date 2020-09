Marelli assegna a Wipro un contratto pluriennale globale per lo sviluppo di software per l’industria automobilistica

BANGALORE, India, e SAITAMA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala globale, ha annunciato in data odierna di avere stipulato un contratto di durata pluriennale di portata globale per servizi ingegneristici per l’industria automobilistica.

Con sedi operative a Saitama (Giappone) e Corbetta (Italia), Marelli è tra i più importanti fornitori indipendenti di portata globale al mondo per il settore automobilistico.

Le sinergie di integrazione di questa partnership a livello delle varie unità aziendali aiuteranno Marelli a velocizzare lo sviluppo e l’immissione sul mercato di prodotti innovativi e realizzare la propria visione di trasformazione del futuro della mobilità in collaborazione con i propri clienti.

