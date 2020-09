MILAAN--(BUSINESS WIRE)--CELCOM, een toonaangevende mobiele operator in Maleisië, implementeert geïntegreerde IP/MPLS-services in zijn draadloze backhaul-netwerk op basis van SIAE MICROELETTRONICA L3 microgolf radio AGS20 om de prestaties van de huidige LTE en binnenkort te lanceren 5G-services te verbeteren.

Celcom heeft geïnvesteerd in zijn backhaulnetwerk voor betere prestaties om de aanstaande lancering van 5G-diensten mogelijk te maken. Celcom en SIAE MICROELETTRONICA werken al meer dan een decennium samen en hebben onlangs belangrijke mijlpalen bereikt door het technologieniveau van het netwerk te verbeteren. In juli 2019 implementeerde Celcom de eerste 10Gbps millimetergolf radio in het land, ALFOplus80HDX, in een 5G live-proefperiode voor 4500 gebruikers. Vandaag activeert Celcom de geïntegreerde IP/MPLS-engine van AGS20 om layer-3-services te ondersteunen.

