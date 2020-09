Inversago Pharma conclut une ronde de financement de série B de 35 M$US et élargit son conseil d’administration

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Inversago Pharma Inc. (“la Société” ou “Inversago”), la société leader en CB1 périphériques, annonce aujourd’hui qu’elle a complété un financement de série B de 35 millions $US (32 millions €) mené par Forbion, avec un co-investissement du Fonds de solidarité FTQ et une participation importante des investisseurs actuels Genesys, JDRF T1D Fund, Amorchem, Anges Québec Capital, adMare BioInnovations, ainsi que d’anges investisseurs.

Les fonds serviront au développement clinique du INV-101, un agoniste inverse du CB1 actif à la périphérie, le meilleur candidat de sa catégorie, et à faire progresser la recherche sur d’autres composés sélectionnés.

Les données cliniques et scientifiques suggèrent que la voie périphérique du CB1 est activée dans une majorité de maladies métaboliques ou fibrotiques, incluant le syndrome de Prader-Willi (SPW), le diabète de type 1 et la néphropathie diabétique ; des conditions dont les options de traitement sont actuellement inadéquates. L’inhibition du CB1 a déjà montré son efficacité comme traitement clinique de plusieurs maladies et conditions, nonobstant les enjeux au niveau du SNC en raison de l’inhibition des récepteurs CB1 du cerveau. Les composés d’Inversago sont exclusivement actifs à la périphérie, ce qui permet une étude sécuritaire et efficace de ceux-ci.

« Le financement annoncé aujourd’hui constitue une reconnaissance des progrès accomplis par notre équipe au cours des deux dernières années », déclare François Ravenelle, PhD, chef de la direction et fondateur d’Inversago Pharma. « Nous sommes privilégiés d’avoir complété ce financement auprès d’un consortium transatlantique d’investisseurs de premier plan et engagés, comme Forbion et le Fonds de solidarité FTQ. Cela permet à la Société de faire de grands pas vers son objectif : tirer profit de tout le potentiel médical de l’inhibition des récepteurs CB1 périphériques », ajoute Dr Ravenelle.

Conjointement à ce financement, Inversago nomme Carlo Incerti, MD, Operating Partner chez Forbion, président du conseil d’administration, ainsi que deux administrateurs : Marco Boorsma, PhD, General Partner chez Forbion et Patricia Allen, dirigeante en biotech. Mme Allen devient également présidente du comité de vérification.

« Je me réjouis de me joindre à Inversago alors que la Société est sur le point de passer de la phase préclinique aux premiers essais chez l’humain », précise Carlo Incerti, MD, président du conseil d’administration. « Comme le fondement scientifique soutenant la voie du CB1 est particulièrement solide et bien documenté, les composés d’Inversago pourraient faire une grande différence dans des champs thérapeutiques globalement mal desservis, tels que les troubles métaboliques et fibrotiques. Surtout, la nature de ces molécules actives à la périphérie permettrait d’ouvrir une fenêtre thérapeutique sécuritaire et efficace, sans les enjeux associés aux inhibiteurs à action centrale », conclut Dr Incerti.

Dr Incerti fait profiter Inversago de ses plus de 30 ans d’expérience en développement et en commercialisation dans l’industrie pharmaceutique. Avant de se joindre à Forbion et à la suite d’une carrière scientifique prospère, Dr Incerti a occupé la fonction de vice-président principal, chef de la direction médicale et responsable des affaires médicales mondiales chez Sanofi Genzyme.

Dr Boorsma apporte à la Société plus de 20 ans d’expertise en développement scientifique et opérationnel ainsi qu’en développement des affaires et en capital de risque. Il supervise les investissements de Forbion au Canada et siège aux conseils d’administration de plusieurs autres sociétés biopharmaceutiques.

Mme Allen est une dirigeante d’expérience en biotech, spécialisée en finance et en direction des opérations, qui a levé plus de 2 G$US en financements et ententes commerciales durant sa carrière. Elle occupait récemment le poste de chef de la direction financière de Zafgen, Inc., maintenant Larimar Therapeutics. Mme Allen siège actuellement aux conseils d’administration de Yumanity Therapeutics et Deciphera Pharmaceuticals, où elle est également présidente du comité de vérification.

« Je suis enthousiasmée à l’idée de me joindre au conseil d’Inversago, une des rares sociétés à se dédier au développement d’une thérapie pour les patients atteints du SPW, vis-à-vis desquels je demeure réellement engagée » déclare Mme Allen. « J’ai hâte de travailler avec les autres administrateurs et toute l’équipe d’Inversago pour faire progresser leur nouvelle génération d’inhibiteurs du CB1 ciblant le SPW et d’autres importantes maladies, pour lesquelles le nombre de besoins médicaux non comblés demeure très élevé. Je suis aussi impatiente de partager avec la Société mon expérience acquise en biotechnologie et dans des sociétés cotées en Bourse à un moment si important, alors que la Société s’approche de la phase clinique », ajoute Mme Allen.

À propos d’Inversago Pharma

Inversago Pharma est une société de biotechnologie de stade préclinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l’inhibition du récepteur CB1 au moyen d’une nouvelle classe d’agonistes inverses actifs à la périphérie. La Société a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que le syndrome de Prader-Willi (SPW), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), le diabète de type 1 (DT1) et la néphropathie diabétique. Pour davantage de renseignements, veuillez visiter inversago.com

À propos de Forbion

Forbion est une société de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, implantée aux Pays-Bas, en Allemagne et à Singapour. Forbion investit dans des sociétés des secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique. L’équipe d’investissement de Forbion affiche un bilan de performance impressionnant depuis la fin des années 90, avec des investissements fructueux dans plus de 66 sociétés. Forbion gère plus de 1,25 milliard d’euros sur dix fonds d’investissement. Forbion est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies. En plus des critères financiers, Forbion sélectionne des investissements qui auront un impact positif sur la santé et le bien-être des patients. Parmi ses investisseurs figurent le Fonds européen d’investissement via son Programme de rétablissement européen (ERP), les facilités de la banque LfA et de Dutch Venture Initiative (DVI), les facilités des fonds AMUF et EFSI et la banque KFW via le programme « ERP – Venture Capital Fondsinvestments ». Forbion exploite une co-entreprise avec BGV, qui gère des fonds d’amorçage et de démarrage particulièrement axés sur le Bénélux et l’Allemagne. Pour davantage de renseignements, veuillez visiter : www.forbion.com

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ (fondsftq.com) est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à l’épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

