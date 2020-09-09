Praxonomy獲得卓佳集團的戰略性投資

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Praxonomy是一家次世代數碼董事會管理解决方案提供商，今天宣布一項來自亞洲領先業務擴展專家卓佳的戰略投資。這項投資將使卓佳成為該公司最大的股東之一。

Praxonomy董事會會議平台簡化董事會和高層領導者的會議行政工作，促進安全的共同作業，並讓董事和行政人員即時分享和查閱最新資訊和保密文件。系統具備高度數據安全性，同時注重實用性和易用性。

卓佳是亞洲領先的業務擴展專家，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務。目前集團的全球網路擁有超過5萬名客戶，包括2,000間在亞洲上市的公司和超過40%名列《財富》雜誌全球500強企業的公司。這項投資將進一步深化兩家公司的全球合作夥伴關係以及增強了卓佳整體企業管治數碼化的戰略。基於Praxonomy的技術， 卓佳新發布了一個名為Boardfolio的數碼董事會會議平台，再配合卓佳自主研發的數碼股東大會系統SPOT融會，為客戶提供更全方位的數碼企業管治方案。

Praxonomy的創辦人兼行政總裁邵義先生表示，「本公司的目標是為各種規模的機構提供一個實用、可靠、且具備高水平的安全性和私隱的董事會管理平台。我們很高興卓佳與本公司分享共同的願景和通過這項戰略投資和我司建立更密切的合作夥伴關係。卓佳獨特的市場地位能提高我們的增長潛力和加速我們的業務增長。」

Praxonomy將利用投資款項來擴展產品功能並擴充業務至新區域，包括特定的亞洲和歐洲市場。

是次戰略性投資，卓佳香港行政總裁溫佩麟將加入Praxonomy成為董事會主席。溫先生表示，「我很榮幸能為卓佳客戶介紹Praxonomy。在香港，我們為一半以上的上市公司服務。在疫情期間，企業要維持正常運營，至關重要。而卓佳的全方位數碼企業管治方案，便能滿足股票市場法規、股東與團隊成員對企業的期望。Praxonomy是該領域中最佳的產品，我期待與Praxonomy緊密合作。」

關於Praxonomy

Praxonomy成立於2017年，為董事會秘書、高級管理人員和董事提供一個綜合平台，用於籌辦董事會和委員會會議、管理文件和會議紀錄、決策協作和執行其治理職責。Praxonomy董事會會議平台的功能創新和易於使用，有效地提升會議管理和文檔管理、安全的資訊共享以及董事會成員之間的協作。Praxonomy符合歐盟《一般資料保護規例》(GDPR) 的要求，並通過ISO 27001和ISO 9001的資訊安全管理和質量管理認證。

網站: www.praxonomy.com

關於卓佳集團

卓佳集團是亞洲首屈一指的業務擴展專家，結合全球知識與本地專業，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務。從企業成立到上市等階段，卓佳為客戶奠定穩健的基礎、創優增值。卓佳通過自然增長、合作夥伴關係和並購而迅速擴張，目前卓佳集團的全球辦事處遍及21個國家/地區的47個城市，員工人數逾2,600人。2017年3月，璞米資本與卓佳的管理層共同成為卓佳集團的控股股東。

網站: www.tricorglobal.com