Celcom choisit la solution IP/MPLS à micro-ondes radio de SIAE MICROELETTRONICA pour une liaison terrestre 5G en Malaisie

MILAN--(BUSINESS WIRE)--CELCOM, un opérateur de téléphonie mobile de premier plan en Malaisie, met en œuvre des services IP/MPLS intégrés dans l'ensemble de son réseau de collecte sans fil, basés sur l’AGS20 à micro-ondes radio L3 de SIAE MICROELETTRONICA, dans le but d’améliorer les performances de l’actuelle LTE et des services 5G sur le point d’être lancés.

Celcom investit dans son réseau de collecte pour profiter de meilleures performances en prévision du lancement imminent de services 5G. Celcom et SIAE MICROELETTRONICA collaborent depuis plus d’une décennie et ont récemment franchi d'importantes étapes, permettant de faire progresser le niveau technologique du réseau. En juillet 2019, Celcom a déployé le premier réseau à ondes radio millimétriques 10 Gb/s dans le pays, ALFOplus80HDX, dans le cadre d’un essai réel de la 5G desservant 4500 utilisateurs. Celcom active aujourd’hui le moteur intégré IP/MPLS de l’AGS20 pour permettre des services de couche 3.

Par ailleurs, le réseau est prêt pour la migration sans heurt vers un réseau défini par logiciel (SDN - Software defined network), facilitant l‘introduction d’applications réseau pour maximiser la disponibilité du réseau, minimiser les interruptions de trafic et simplifier toutes les interventions opérationnelles dans l’ensemble du réseau de collecte.

« SIAE MICROELETTRONICA est un partenaire technologique de CELCOM pour les liaisons terrestres sans fil depuis le lancement de la 3G, avec des produits et une offre étendue de services », a déclaré Stefano Poli, président de SIAE Microelettronica Asia Pacific, ajoutant : « la confirmation de notre partenariat dans ces technologies cruciales renforce notre relation et notre confiance réciproque. »

SIAE MICROELETTRONICA continuera d’aider CELCOM à conserver une longueur d’avance en matière d’innovation réseau dans la région, travaillant en étroite collaboration sur le développement de son réseau de transport 5G.

À propos de SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, un leader des technologies de communication sans fil, propose des solutions avancées dans les domaines des faisceaux hertziens micro-ondes et millimétriques, des logiciels et des services réseau. SIAE MICROELETTRONICA, qui dispose d’un laboratoire RF interne et de salles blanches, conçoit et fabrique ses propres composants RF. Grâce à ses récents investissements dans les SDN et à l’intelligence artificielle/l’apprentissage machine, nous proposons aux opérateurs de téléphonie mobile une gamme complète d'outils pour faciliter l’installation de liaisons terrestres 5G. Informations : www.siaemic.com.

