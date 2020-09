ender diagnostics et la compagnie aérienne SWISS collaborent pour la fabrication d'un test de dépistage du COVID-19 destiné au personnel de cabine

SWISS Crew member tested for COVID-19 Test using ender diagnostics test (Photo: Business Wire)

BERN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--ender diagnostics, une société suisse spécialisée dans le développement de tests biologiques moléculaires rapides, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Swiss International Air Lines (Swiss), une filiale de Lufthansa AG, qui vise à tester tous les membres du personnel de cabine des vols long-courriers pour le dépistage du SRAS-CoV-2, le virus à l'origine du COVID-19.

Des tests permanents, rapides et flexibles, sont indispensables pour contrôler la pandémie de coronavirus. Le dépistage des membres d'équipage des vols long-courriers de SWISS avant le décollage, grâce à une collaboration avec ender diagnostics, va permettre d'améliorer davantage la détection de l'infection au COVID-19, renforçant ainsi la sécurité des voyageurs, et la confiance qu'ils placent dans la compagnie aérienne.

Martin Knuchel, responsable de la gestion des crises, des urgences et de la continuité commerciale chez Lufthansa Group Airlines et coordinateur de la pandémie, a commenté en ces termes: " La sécurité de nos passagers, et la confiance qu'ils nous accordent, sont cruciales pour SWISS. La décision d'adopter les tests de dépistage rapides, novateurs et simples d'emploi, développés par ender diagnostics, souligne en outre notre engagement sans condition à rendre les voyages en avion aussi sûrs que possible."

ender diagnostics est spécialisée dans les kits isothermes PCR* de détection pour les laboratoires et le diagnostic sur site. La société a lancé deux tests certifiés CE en Europe: ender LAB en juin et ender MASS en août 2020. Le test ender LAB permet aux laboratoires de détecter directement le SARS-CoV-2 sur des appareils PCR standards en temps réel, 30 minutes après l'extraction de l'ARN viral. Cette procédure est nettement plus rapide que les tests PCR disponibles dans le commerce qui durent plusieurs heures. ender MASS offre des avantages additionnels, en permettant le dépistage via un processus simplifié, réduisant ainsi considérablement la charge de travail des professionnels de santé et laboratoires. Il est conçu pour permettre aux laboratoires sur site et pop-up de réaliser des tests rapides dans divers contextes dont des lieux liés aux déplacements, tels les aéroports et les navires de croisière.

Hans-Peter Frank, Chef de la Direction des affaires chez ender diagnostics, a déclaré: " Grâce à leurs flux de travail et d'analyses simplifiés, nos produits peuvent traiter jusqu'à huit fois plus de tests que les test PCR conventionnels, pendant une période identique. La capacité d'essais et la flexibilité en laboratoire pouvant en être considérablement accrues, il s'agit donc d'une étape prometteuse vers un dépistage de masse. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir SWISS dans son effort de protection de ses passagers et employés."

A propos d'ender diagnostics

ender diagnostics est une société privée qui a son siège à Bern, en Suisse, et possède des bureaux à Miami. ender diagnostics se consacre au développement des tests moléculaires rapides de dépistage du SARS-CoV-2. L'équipe d'ender possède une vaste expérience du développement de tests moléculaires biologiques rapides de dépistage des maladies infectieuses. La société est soutenue par plusieurs investisseurs privés qui lui offrent leurs savoir-faire et financement. https://enderdiagnostics.com/

