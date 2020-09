SWISS Crew member tested for COVID-19 Test using ender diagnostics test (Photo: Business Wire)

BERN, Switzerland--(BUSINESS WIRE)--Ender Diagnostics, een Zwitsers bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van snelle moleculaire biologische tests, kondigde vandaag een samenwerking aan met Swiss International Air Lines (SWISS), een dochteronderneming van Lufthansa AG, om alle lange-afstands cabinepersoneel te testen op SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Voortdurend snel en flexibel testen is de sleutel tot het beheersen van de coronaviruspandemie. Het testen van SWISS-bemanningsleden voor lange afstandsvluchten voor vertrek in samenwerking met Ender Diagnostics zal helpen om de detectie van COVID-19-infectie verder te verbeteren, waardoor de veiligheid en het vertrouwen van reizigers wordt vergroot.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.