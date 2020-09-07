富士膠片集團旗下的富士施樂和RIPCORD成立合資企業FUJIFILM RIPCORD以加速數碼轉型

東京--(BUSINESS WIRE)--（美國商業資訊）--富士施樂有限公司與Ripcord將於本月在日本成立合資企業FUJIFILM RIPCORD，Ripcord是全球首屈一指的機器人技術（Robotics）和綜合SaaS數碼化公司，總部位於美國加州。FUJIFILM RIPCORD將提供推動企業和社會數碼轉型（DX）服務。新公司還計劃未來在亞太地區擴張業務，目標是到2020年代中期達到300億日圓以上的銷售額。

富士施樂提供完備的業務流程外判（BPO）服務，為企業改善整個工作流程。與Ripcord的先進機器人技術和人工智能（AI）完美結合，FUJIFILM RIPCORD可在短時間內將以前無法處理的大量紙張報告、憑證、合同和其他類型的文件數碼化。

FUJIFILM RIPCORD服務流程總結

Ripcord先進的機器人技術利用電腦視覺和高品質感測器技術來提高掃描品質；機器人為儲存在銀行、保險公司、政府、能源相關以及其他用紙量大的企業中的大量紙張文件快速自動地創建圖像數據。 AI使用光學字元辨識（OCR）技術自動添加標籤，並使用數碼化和內容服務綜合平台Canopy對數碼化後的數據進行分類，以方便儲存、搜尋和優化。 Canopy讓企業能夠管理和提取數碼化資料，以提高工作流程效率。

[例子]

金融業

將用戶在開設銀行帳戶時填寫的紙張表格數碼化，以便銀行職員可以輕鬆搜尋該類文件並能迅速回應查詢，以提高客戶滿意度。

保險業

將保險索償文件數碼化，使保險公司可以進行遙距評估，不需要前往辦公室處理文件。

富士施樂總裁兼代表董事玉井光一表示：「結合Ripcord的先進科技與富士施樂在業務流程外判服務方面的專業知識，FUJIFILM RIPCORD將提供創新方案，以推動我們企業客戶數碼轉型的發展。富士施樂將於2021年4月1日改名為FUJIFILM Business Innovation Corp.。如新名稱所示，我們致力於快速回應市場環境的變化及為客戶提供價值，進而不斷地進行商業創新。」

Ripcord行政總裁兼聯合創辦人Alex Fielding表示：「數碼轉型是全球每位資訊總監的首要任務。通過這家合資企業，富士施樂和Ripcord可以提供點到點解決方案、視覺導引機器人、由機械人學習和人工智能技術提供的分類以及先進的資訊擷取，以滿足國際品牌的嚴格需求。這家合資企業是Ripcord巨大發展動力中的最新力量，再加上富士施樂在文件管理解決方案領域的創新驅動領導力，將創造一系列無與倫比的解決方案，在全球擴張的過程中滿足客戶需求。」

FUJIFILM RIPCORD概況

公司名稱 FUJIFILM RIPCORD G.K. 總部地址 430, Sakai, Nakai-cho, Ashigara Kamigun, Kanagawa, Japan 註冊資本 1億日圓 投資比例 富士施樂50%，Ripcord 50% 成立日期 2020年9月 法人代表 Koichi Yamaguchi和Ronald Sorisho 業務區域 日本和亞太地區（富士施樂的目前銷售地區） 主營業務 支援數碼轉型的服務，例如紙張文件數碼化、自動化和系統連接

關於富士施樂

富士施樂有限公司成立於1962年，富士施樂致力於提供文件管理相關的智能解決方案與服務，同時開發、製造世界一流的數碼多功能影印機、打印機和生產型數碼印刷系統並銷往全球，在業界居於領導地位。富士施樂是富士膠片控股株式會社（FUJIFILM Holdings Corporation）的全資子公司，其直銷業務範圍覆蓋包括日本和中國在內的亞太地區。作為一家市值100億美元的企業，我們在全球擁有約4萬名員工，在國內外擁有80多家附屬公司/銷售子公司。

富士施樂將於2021年4月1日更名為FUJIFILM Business Innovation Corp.。

www.fujixerox.com

關於Ripcord

Ripcord是使用機器人技術、軟件和AI為迅速發展的記錄管理、機器人流程自動化、託管列印服務和電子內容管理市場實現轉型的公司。Ripcord的機器人技術可以對紙張文件記錄進行掃描、索引和分類，從而使它們可在雲端中搜尋到以及整合到現有的公司IT系統中。Ripcord的Canopy是在雲端運行的內容服務平台，它使企業客戶能夠管理和搜尋其數碼內容並與現有業務流程無縫整合。如需瞭解更多資訊，請瀏覽www.ripcord.com。

Xerox、Xerox and Design以及Fuji Xerox and Design是Xerox Corporation在日本和/或其他國家的商標或註冊商標。

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