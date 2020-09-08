Celcom為馬來西亞的5G回傳選用SIAE MICROELETTRONICA的IP/MPLS微波無線電

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--馬來西亞領先的行動營運商CELCOM在其以SIAE MICROELETTRONICA L3微波無線電AGS20為基礎的無線回程網路上實作整合的IP/MPLS服務，以增強當前的LTE和即將推出的5G服務的性能。

Celcom一直為了獲得更高的性能而投資於其回程網路，以適應即將推出的5G服務。Celcom和SIAE MICROELETTRONICA已經合作了十多年，並在最近實現了重要的里程碑，推動了網路技術水準的進步。2019年7月，Celcom在一次服務於4500名使用者的5G現場試驗中，部署了該國首個10Gbps毫米波無線電設備ALFOplus80HDX。今天，Celcom正啟動AGS20的IP/MPLS整合引擎以支援第3層服務。

此外，其網路已做好了無縫移轉到軟體定義網路(SDN)的準備，以簡化網路應用的引進，最大化網路正常執行時間，儘量減少通訊中斷，並簡化回程網路中所有的操作干預措施。

SIAE Microelettronica亞太區總裁Stefano Poli補充道：「SIAE MICROELETTRONICA自3G推出以來一直是CELCOM無線回程技術的合作夥伴，為他們提供各種產品和廣泛的服務。對我們在這些關鍵技術上的合作關係的確認，更加強化了我們之間的關係和相互信任。」

SIAE MICROELETTRONICA將繼續支援CELCOM保持在該地區網路創新方面的領先地位，在其5G傳輸網路的開發中保持密切合作。

關於SIAE MICROELETTRONICA

無線傳輸技術領域的領導者SIAE MICROELETTRONICA致力於提供先進的微波和毫米波傳輸、軟體和網路服務解決方案。SIAE MICROELETTRONICA設計和生產其專有的射頻元件，公司內部配有射頻實驗室和無塵室設施。透過對SDN和AI/ML的最新投資，我們為行動營運商的5G回程實現提供完整的工具套件。更多資訊請造訪：www.siaemic.com。