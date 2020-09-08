Celcom为马来西亚的5G回传选用SIAE MICROELETTRONICA的IP/MPLS微波无线电

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--马来西亚领先的移动运营商CELCOM在其基于SIAE MICROELETTRONICA L3微波无线电AGS20的无线回程网络上实施集成的IP/MPLS服务，以增强当前的LTE和即将推出的5G服务的性能。

Celcom一直为了获得更高的性能而投资于其回程网络，以适应即将推出的5G服务。Celcom和SIAE MICROELETTRONICA已经合作了十多年，并在最近实现了重要的里程碑，推进了网络技术水平的进步。2019年7月，Celcom在一次服务于4500名用户的5G现场试验中，部署了该国首个10Gbps毫米波无线电设备ALFOplus80HDX。今天，Celcom正激活AGS20的IP/MPLS集成引擎以支持第3层服务。

此外，其网络已做好了无缝迁移到软件定义网络(SDN)的准备，以简化网络应用的引入，最大化网络正常运行时间，尽量减少通讯中断，并简化回程网络中所有的操作干预措施。

SIAE Microelettronica亚太区总裁Stefano Poli补充道：“SIAE MICROELETTRONICA自3G推出以来一直是CELCOM无线回程技术的合作伙伴，为他们提供各种产品和广泛的服务。对我们在这些关键技术上的合作关系的确认，更加强化了我们之间的关系和相互信任。”

SIAE MICROELETTRONICA将继续支持CELCOM保持在该地区网络创新方面的领先地位，在其5G传输网络的开发中保持密切合作。

关于SIAE MICROELETTRONICA

无线传输技术领域的领导者SIAE MICROELETTRONICA致力于提供先进的微波和毫米波传输、软件和网络服务解决方案。SIAE MICROELETTRONICA设计和生产其专有的射频元件，公司内部配有射频实验室和无尘室设施。通过对SDN和AI/ML的最新投资，我们为移动运营商的5G回程实现提供完整的工具包。更多信息请访问：www.siaemic.com。