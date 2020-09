La connectivité à portée de main : OPPO lance sa première smartwatch équipée des solutions eSIM de Thales

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--OPPO, chef de file mondial des fabricants de dispositifs connectés, a choisi la gamme de produits et services eSIM de Thales pour son OPPO Watch, la première série de smartwatchs de la marque avec une connectivité cellulaire embarquée. Le lancement de l'OPPO Watch marque un cap stratégique dans le domaine de l'IoT pour la société.

La connectivité cellulaire basée sur eSIM est une des fonctionnalités phares de l'OPPO Watch. L'eSIM de Thales permet aux utilisateurs de l'OPPO Watch de profiter d'une expérience numérique parfaitement fluide grâce à l'activation à distance de l'abonnement mobile, et de rester connectés en permanence sans devoir utiliser un téléphone portable comme point d'accès. Les utilisateurs peuvent passer des appels et envoyer des messages directement via leur smartwatch, garantissant ainsi une connectivité optimale durant des activités sportives ou d'autres situations où un téléphone portable s'avère peu pratique. Cette expérience s'appuie sur les solutions eSIM de Thales afin de proposer une gamme exhaustive de services d'abonnement durant le cycle de vie du dispositif.

En éliminant la nécessité d'avoir un logement supplémentaire de carte SIM, l'eSIM de Thales permet de proposer des smartwatchs élégantes et connectées au réseau mobile. La solution de Thales rend en effet possible un design extrafin et plus léger, tout en libérant davantage d'espace pour des caractéristiques supplémentaires, comme l'étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur. L'eSIM aide donc OPPO à remplir sa mission d'optimisation du quotidien, avec le sens du détail artistique et technologique.

La SIM embarquée de Thales a été homologuée par les trois opérateurs mobiles chinois, permettant ainsi aux utilisateurs de la smartwatch d'OPPO de choisir leur abonnement mobile auprès de l'un de ces opérateurs.

« Avec la première percée d'OPPO sur le marché de l'électronique portable, l'OPPO Watch représente pour la société un cap stratégique dans le domaine de l'AIoT (IoT doté d'intelligence artificielle). Grâce aux solutions eSIM de Thales qui fournit le confort d'un smartphone aux smartwatchs, les utilisateurs peuvent rester connectés d'une manière plus intelligente et efficiente, sans restriction. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler à nouveau au côté de Thales, étant donné leur leadership en termes d'eSIM et leur performance dans notre partenariat actuel ».

Liu Bo, président d'OPPO Chine

« Le segment des dispositifs portables est le deuxième plus grand marché électronique grand public homologué pour les eSIM, après celui des smartphones. Selon ABI Research, quelques 315 millions de dispositifs portables à connectivité cellulaire seront expédiés d'ici 2025. Les fabricants de smartwatchs adoptent de plus en plus la connectivité eSIM pour leurs dispositifs au design plat afin de répondre aux nouvelles exigences spécifiques aux smartwatchs, comme la sécurité des enfants, le sport et le contrôle de la santé ».

David McQueen, directeur, dispositifs connectés grand public, ABI Research

« C'est un honneur pour Thales de fournir une gamme exhaustive de solutions eSIM pour l'OPPO Watch. L'AIoT est un des marchés clés d'OPPO, dont l'objectif est de fournir des expériences sans faille pour les activités quotidiennes de ses clients, comme le sport et la santé. Partenaire eSIM de choix pour OPPO, Thales garantit une connectivité instantanée pour leurs dispositifs grand public. Nous sommes fiers d'accompagner OPPO dans cette nouvelle page de son histoire et soutenir pleinement leur ambition de proposer les meilleures innovations du moment à leurs utilisateurs ».

Jérôme Bendell, vice-président de Thales Asie du Nord et PDG de Thales en Chine

Thales est le leader mondial de la gestion de la connectivité eSIM, avec plus de 200 plateformes de gestion eSIM primées par des opérateurs mobiles, alliances d'opérateurs, MVNO, constructeurs automobiles et OEM aux quatre coins du globe.

Ressources associées :

Qu'est-ce qu'une eSIM : 6 réponses illustrées, infographie

4 façons d'activer des dispositifs IoT grand public équipés d'eSIM, dossier

Bonnes pratiques pour optimiser l’adoption de l’eSIM eBook

Cas d’utilisation innovants de l’eSIM, comme les offres prépayées pour les voyageurs en roaming et les packs famille dossier

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs présents dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des États.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.